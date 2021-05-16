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Дочь Тутберидзе выложила пикантное фото в майке с глубоким декольте

Sport24
5 часов назад
Дочь Тутберидзе выложила пикантное фото в майке с глубоким декольтеРоссийская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, показала поклонникам пикантный образ.
18-летняя фигуристка опубликовала в инстаграме фотографию в черной майке с глубоким декольте.
Напомним, Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России, Этери Тутберидзе.
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Любовь,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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