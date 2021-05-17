Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц отправились в отпуск спустя два месяца после рождения сына

Звездная пара уехала на отдых в Сочи.

Поклонники артистов получили возможность порадоваться за них 18 марта, когда Марк в своем Инстаграме сообщил о рождении наследника. Счастливый отец назвал и имя сына – его зовут Данила. Спустя два месяца после появления на свет малыша актеры решили сменить обстановку и отправились в отпуск в Сочи.

Соответствующую публикацию Богатырев сделал в Инстаграме и сопроводил ее подписью: «Выбрались наконец».

Стоит отметить, что фотография заслужила положительные комментарии и пожелания паре хорошо отдохнуть. Фанаты Марка и Татьяны отнеслись к их порыву с пониманием и не стали упрекать в том, что они оставили ребенка. Подобные обвинения часто выдвигаются в адрес знаменитостей, у которых произошло пополнение в семье, но при этом они вскоре отправились в путешествие.

Богатырев и Арнтгольц и раньше были заядлыми туристами и часто делились снимками из поездок со своими подписчиками. Сейчас супруги посетили Розу Хутор и уже успели прокатиться на подъемнике и полюбоваться роскошным видом на горы.