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Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц отправились в отпуск спустя два месяца после рождения сына

Клео.Руиещё 1
17 мая 2021
Звездная пара уехала на отдых в Сочи.
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц отправились в отпуск спустя два месяца после рождения сына
Фото: Клео.РуКлео.Ру
Поклонники артистов получили возможность порадоваться за них 18 марта, когда Марк в своем Инстаграме сообщил о рождении наследника. Счастливый отец назвал и имя сына – его зовут Данила. Спустя два месяца после появления на свет малыша актеры решили сменить обстановку и отправились в отпуск в Сочи.
Соответствующую публикацию Богатырев сделал в Инстаграме и сопроводил ее подписью: «Выбрались наконец».
Стоит отметить, что фотография заслужила положительные комментарии и пожелания паре хорошо отдохнуть. Фанаты Марка и Татьяны отнеслись к их порыву с пониманием и не стали упрекать в том, что они оставили ребенка. Подобные обвинения часто выдвигаются в адрес знаменитостей, у которых произошло пополнение в семье, но при этом они вскоре отправились в путешествие.
Богатырев и Арнтгольц и раньше были заядлыми туристами и часто делились снимками из поездок со своими подписчиками. Сейчас супруги посетили Розу Хутор и уже успели прокатиться на подъемнике и полюбоваться роскошным видом на горы.
Долгое время пара старалась держать свои отношения в секрете. Слухи о предстоящей свадьбе возникли еще летом 2019 года, когда на пальце Татьяны было замечено кольцо, похожее на обручальное. Спустя год Марк заявил о своем намерении связать себя узами брака, а в ноябре 2020 года состоялась тайная свадьба. Вскоре стало известно и о беременности Татьяны, когда ее коллега Александр Лазарев объявил, что какое-то время ему придется работать без своей напарницы, так как она ушла в декретный отпуск.
Любовь,Слухи о беременности,Марк Богатырев,Александр Лазарев,Татьяна Арнтгольц,
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