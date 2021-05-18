Счастливы ли пары, в которых муж зарабатывает меньше

Успешные жены менее успешных мужей часто слышат в свой адрес колкости о том, что их мужчины неудачники. Многие уверены: если мужчина в паре зарабатывает меньше, значит, он несостоятелен и это чревато постоянным выяснением отношений. И таких примеров немало. У нашего эксперта-психолога есть тому объяснение.

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Ксения Бородина: муж при деле

Ксению Бородину лучше не спрашивать о заработках мужа Курбана Омарова . Стоит кому-то из подписчиков заметить, что муж телеведущей живет за ее счет, как в ответ Бородина разражается возмущенным постом. Ведущая и блогер не устает повторять, что у супруга бизнес, несколько вложений, реклама и масса интересных проектов, которые приносят доход. Кроме того, у Омарова высшее образование и «он всегда был при деле». Фолловеры уверены, что в паре в основном явно зарабатывает Ксения и предрекают им скорый развод.

Ксения Собчак: деньги — не проблема

Телеведущая тоже не раз слышала упреки в том, что и бывший супруг зарабатывал меньше нее, и нынешний, хоть и является успешным режиссером, имеет меньшие гонорары. Журналистка и сама не скрывает: зарплата Константина Богомолова меньше, чем у нее, но никакой проблемы в паре это не составляет, так как нужды в деньгах нет в принципе — каждый зарабатывает, имеет недвижимость и реализован в профессии.

Анна Хилькевич: мужу за мной не стоит гнаться

Актриса тоже не скрывает, что зарабатывает в разы больше супруга-бизнесмена. В интервью каналу «А поговорить?» она поведала, что их заработки несопоставимы и в этом нет проблемы, так как она публичная личность и это по определению дает большие возможности для заработка. Мол, мужу не стоит за ней гнаться. Хилькевич не только много снимается (в том числе в рекламе), но и имеет успешный бизнес.

Тина Канделаки: финансовая свобода принципиальна

Телеведущая и топ-менеджер зарабатывает на порядок больше супруга. Василий Бровко — госслужащий и его доходы ниже, чем у жены. Об этом Канделаки не раз рассказывала в интервью. У будущего супруга даже не было денег оплатить дорогой чай, который она заказала в ресторане во время первого свидания. Это не мешает паре жить вместе уже двенадцать лет. Журналистка и бизнесвумен подчеркивает, что для нее всегда было принципиальным иметь финансовую независимость. А мужем она восхищается как невероятно работоспособным человеком, который занимается интересными задачами.

Если муж зарабатывает меньше: два варианта развития событий

С точки зрения практического консультирования могу сказать, что огромное количество пар распались из-за того, что не смогли найти согласия в финансовом вопросе. Подавляющее число женщин на постсоветском пространстве считает, что добытчиком должен быть мужчина, и ждут этого от него. Есть ожидания, стереотипы и есть реальность, в которой очень часто стало случаться так, что женщина зарабатывает больше.

Меньшее количество современных пар придерживаются мнения, что у кого лучше получается зарабатывать, тот это и делает. Если мы возьмем пары, где женщина зарабатывает больше, то развитие событий может происходить по двум сценариям — условно благоприятному и неблагоприятному. В первом случае мужчина, если женщина больше зарабатывает, не ложится на диван с бутылкой пива, а продолжает работать и берет на себя большую часть домашних дел, разгружая женщину. К примеру, готовит ужин, моет посуду, развозит детей по кружкам. И если исходить из партнерской модели семьи, то он тянет свой объем ответственности, компенсируя своими вложениями тот факт, что он менее успешен финансово.

А неблагоприятный сценарий развития событий другой: мужское эго ущемлено, потому он ложится на диван и старается всячески преуменьшить успехи женщины, увеличить ее бытовую нагрузку. И в этом случае мы наблюдаем явный дисбаланс: телегу тянет только одна лошадь. В то время как в партнерской модели семьи ее тянут обе лошади. И тут тоже могут быть два расклада: женщина либо разводится с абьюзером, либо терпит абьюз и он усиливается.

Женщины-добытчицы, которые комплексуют

Я отдельно хочу сказать о том, как женщины чувствуют себя в роли добытчиц. Есть сравнительно небольшая категория женщин, которых это устраивает. И они себе говорят: я финансово независима, умна и могу себе позволить ту жизнь, которую хочу. Другие же готовы в глубине души отказаться от финансовой свободы, а жить за счет мужа. Вот только он в этом плане подкачал. Поскольку такие женщины все-таки ждут, что мужчина будет больше зарабатывать, тот факт ,что она главный источник дохода в семье, ее беспокоит, и она периодически на эту тему скандалит, упрекает в его финансовой несостоятельности.

В глубине души такая женщина ждет, что ее мужчина образумится и начнет прикладывать больше усилий в этом направлении. А по факту это приводит к взаимным обидам и агрессии. И тут женщина изначально должна понимать, что если она выходила замуж за человека, у которого нет прокачанного навыка зарабатывания денег, то после свадьбы он автоматически миллионером не станет. Тема финансового благополучия травмирует огромное количество пар: ухудшается и сексуальная жизнь, так как женщина не хочет такого мужчину, она на него обижена, а обида не лучший сексуальный стимул. Когда у мужчины есть деньги, он ведет себя иначе: более уверенно и властно. Для женщины такой партнер всегда более привлекательный.

Выясняйте финансовые аппетиты до брака

Третий момент, который нужно отдельно обсудить — это власть и ответственность. Два параметра, которыми определяются отношения в паре. Как правило, тот, кто несет больше ответственности, в том числе финансовой, берет на себя больше власти. И если женщина финансово обеспечивает семью и еще умудряется развозить детей по кружкам, плюс что-то еще и еще, часто начинает пренебрежительно относиться к мужчине, считая его в глубине души неудачником. И если партнер в такой паре ложится на диван с бутылкой пива, такие женщины дают ему пинка под зад и разводятся.

Финансовый аспект часто становится фактором, из-за которого люди начинают ругаться, а затем расстаются. В любых отношениях должен быть баланс вложений. И если женщина зарабатывает больше, она, встречаясь с мужчиной еще до вступления в брак, должна понимать, что у него этот навык не развит и миллионером он не будет. Если ее это устраивает, то не должно быть сверхожиданий.