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Татьяна Тарасова призналась, что встречу с третьим мужем ей предсказала гадалка

Чемпионат.com
9 часов назад
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как встретилась с третьим мужем, пианистом Владимиром Крайневым.
Тарасова раскрыла роль гадалки во встрече с третьим мужем
Фото: ТАССТАСС
«Да, это была любовь с первого взгляда. Я была уже не в первый раз замужем, он тоже был женат. Честно говоря, нашу встречу мне предсказала одна бабушка, к которой я поехала с подругами гадать. Такая бабушка в белом платочке, ничего она о наших достижениях не знала и зна
Мне она сказала: «Дай ручку, ты скоро встретишь человека, выходи за него замуж сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом. У него такая профессия – он и пляшет, и поёт на одной ножке». Я думаю, боже, кто это. Сама весёлая, куда ещё веселее.
От неё мы заехали к нашему другу, чтобы пересидеть до работы, чайку попить, потрепаться. Приезжаем, там Вова сидит (пианист Владимир Крайнев, третий муж Тарасовой. – Прим. «Чемпионата»). Потом он довёз меня до работы, удачно. Где-то через неделю мы поженились. Недолго музыка играла», — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
Любовь,Владимир Крайнев,Татьяна Тарасова,
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