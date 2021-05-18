Тарасова раскрыла роль гадалки во встрече с третьим мужем

Мне она сказала: «Дай ручку, ты скоро встретишь человека, выходи за него замуж сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом. У него такая профессия – он и пляшет, и поёт на одной ножке». Я думаю, боже, кто это. Сама весёлая, куда ещё веселее.