Тарасова раскрыла роль гадалки во встрече с третьим мужем

Мне она сказала: «Дай ручку, ты скоро встретишь человека, выходи за него замуж сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом. У него такая профессия – он и пляшет, и поёт на одной ножке». Я думаю, боже, кто это. Сама весёлая, куда ещё веселее.
От неё мы заехали к нашему другу, чтобы пересидеть до работы, чайку попить, потрепаться. Приезжаем, там Вова сидит (пианист Владимир Крайнев, третий муж Тарасовой. – Прим. «Чемпионата»). Потом он довёз меня до работы, удачно. Где-то через неделю мы поженились. Недолго музыка играла», — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».