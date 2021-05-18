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До недавнего времени я сочувствовала парам, которые обращаются к сексологам. Мне казалось, что если люди не могут самостоятельно справиться с проблемами в постели, то их отношения заведомо обречены на провал. Кто бы мог подумать, что однажды и я обращусь к эксперту.

Секс с гражданским мужем меня более чем устраивал на протяжении четырех лет. Интим был регулярным – несколько раз в неделю, оба были удовлетворены друг другом и даже использовали секс-игрушки. Но после того, как супруг потерял работу, все изменилось.

Увольнение вызвало у него сильный стресс, он замкнулся в себе и перестал выходить на контакт. Что уж говорить о сексе, – у нас не было его три с лишним месяца. Постепенно ситуация с работой пришла в норму: он нашел дело по душе, которое приносило даже больше денег, чем раньше. Но наша интимная жизнь не наладилась, и тогда я решила обратиться к сексологу. Поначалу муж противился, но спустя недели уговоров согласился.

Первой же рекомендацией специалиста стала секс-копилка. Она предложила нам озвучить самые сокровенные фантазии на небольших бумажках и бросить их в шкатулку. После этого в течение двух месяцев мы должны были вытаскивать бумажки и исполнять задуманное. На удивление мужа воодушевила эта идея: ему трудно говорить о сексе вслух, совет сексолога стал хорошим выходом.

Так мы завели секс-копилку по совету эксперта и... наш интим не поменялся в одночасье, но появились значительные улучшения. Например, у нас была незабываемая ночь в машине (оказалось муж давно об этом мечтал), а еще мы оба научились делать эротический массаж. Спустя месяц супруг признался, что ему еще до того стрессового эпизода не хватало разнообразия в постели, но он боялся мне об этом сказать. Вновь подтвердилась истина: лучшее решение любой проблемы – это разговор.