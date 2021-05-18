Как тактично отказать парню, если не хочешь близости

Он не обидится, а ты не будешь чувствовать себя ужасно. Спросили у психолога, как не нанести моральную травму и себе, и партнеру.

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Ученые давно доказали, что мужчины способны испытывать сексуальное возбуждение чаще, чем девушки. Поэтому сексуальная тема – частый повод для разногласий, особенно если вы не вместе. Согласиться не хочется, отказать неудобно и стыдно.

Психолог Елена Друма говорит, что многие девушки соглашаются на секс против своей воли, потому что не хотят измен.

Но эта позиция неправильная – нельзя заставлять себя, особенно когда речь идет о такой деликатной теме. В паре все должно быть по обоюдному согласию, даже если у вас сейчас нет так таковых отношений. Донести до партнера, что не готова и не хочешь, не испортив отношений, можно. Главное в этой ситуации – это тактичность.

У каждого из нас есть свои психологические границы, то пространство, которое мы считаем личным и готовы оберегать. В зависимости от степени близости с конкретным человеком мы впускаем его в свои границы. С этой точки зрения любой вопрос, относящийся к вашим психологическим границам, можно расценивать, как вторжение в личное пространство.

Обратная сторона медали

Порой мы так боимся оказаться бестактными, так переживаем о том, что это неверно может быть истолковано, что забываем о собственном комфорте. И снова наши психологические границы будут нарушены, но уже по нашей воле, потому что мы стыдимся показаться бестактными.

Секс и сексуальные отношения подразумевают достаточно высокую степень близости, по крайней мере, на физическом плане и, соответственно, если партнер настаивает на сексе в тот момент, когда ты не готова, он тоже нарушает твои границы. Но может не догадываться об этом, пока ты ему не скажешь об этом.

Что делать

Понять, что отказывать не стыдно, а нормально

Все люди заслуживают уважения и заботы к своим желаниям, а секс – это та часть нашей жизни, которая обязана проходить с удовольствием для всех участников процесса. Иначе теряется смысл. Если партнер ценит тебя и уважает твои желания, ему не доставит удовольствие ваша близость через силу.

Если ему все равно и он по-прежнему настаивает, это серьезный повод задуматься.

Помнить о чувствах партнера и сообщать ему о своем отказе через «я-послания»

Например «я сегодня не хочу заниматься сексом» вместо «ты мне надоел, я не хочу тебе отвечать, уйди». Вместо «ты мне не нравишься, я тебя не хочу» – «я сейчас не готова».

Если не нравятся конкретные действия парня и ты не хочешь его по этой причине, скажи ему прямо, что не так. Отношение к ситуации изменится с обоих сторон.

Аргументируй свое нежелание

Это лучше и эффективнее, чем просто отказ без объяснения причин. Если не скажешь, почему не хочешь, партнер додумает сам (и найдет проблему в себе). Это испортит отношения, приведет к обидам и комплексам.

Говорите – это хорошая возможность выяснить все недосказанности, обиды, разногласия и вывести отношения на новый уровень.

Проанализируй – ты не хочешь секса с этим человеком или в данный момент

Если вы в отношениях и ты постоянно его не хочешь, подумай, в чем причина отсутствия желания. Может, ваши отношения изжили себя, и ты не хочешь близости конкретно с этим партнером. Тогда вопрос для обсуждения будет стоять совсем другой.

Форму тактичности каждый определяет в отношениях самостоятельно. Главное, чтобы разговор привел к прояснению ситуации и не задел чувств партнера.