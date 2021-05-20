Почему одним девушкам дарят все, а вам ничего

Возможно, вы встречаетесь не с тем, или все-таки проблема в вас?

Требовать миллионов от парня, который учится в университете или только начинает свой карьерный путь, глупо. Но если ваш потенциальный муж уже приближается к сознательному возрасту, а все, что он может себе позволить, — это сходить в ресторан раз в месяц, тогда как вы хотите ужинать вне дома каждый день, пора решать проблему. И чаще всего это будет расставание: вы не можете замотивировать человека на заработок, когда ему и так хорошо, а быть на голову выше мужчины по доходам пока что не норма для нашего общества. Но что, если ваш парень хорошо зарабатывает, а все равно на вас не тратится? С этим уже нужно разбираться. Называем несколько причин, над которыми вам стоит поразмыслить:

Вы и так на все согласны

Зачем тратить деньги на девушку, которая в любой ситуации согласна примчаться на метро по первому зову? Если в начале отношений у вас не было стандартов ухаживания, спустя пару лет ваш мужчина не решит вдруг возить вас на такси или покупать подарки из брендовых магазинов. И это была ваша ошибка, если вы могли себе все это позволить, но не требовали базовых для вас вещей в качестве обязательной нормы. Ваша задача — выбирать партнера не только сердцем, но и мозгом. Симпатичных парней, с которыми приятно провести время, много, но единицы из них смогут стать парой для создания семьи и будут готовы взять на себя материальную ответственность в случае вашего декрета.

У мужчины есть цели, но вы о них не в курсе

Почему бы не спросить партнера, почему он не тратится на вас? Если вы до сих пор не знаете, что он копит на машину или планирует вашу свадьбу, значит между вами не такие близкие отношения. Еще хуже, если вы не получаете ничего, но он не жалеет денег на себя и с удовольствием принимает подарки от вас. Разберитесь в этом и поймите, стоят ли за его экономией благие цели.

Вам никогда ничего не нужно

Кто будет изощряться с подарком, когда на прямой вопрос вы вечно отвечаете, что у вас все есть? Из тысячи мужчин лишь десяток будут романтиками, которые среагируют на эти слова и постараются вас удивить. Еще с десяток забронируют стол в ресторане и купят цветы по старой традиции. Остальные же пропустят все мимо ушей, а потом получат от вас за невнимательность. Упростите себе и партнеру жизнь — пусть у него будет список ваших желаний как идея для подарка на праздник или просто жест доброй воли.

Ваши подруги врут

И, наконец, самая простая причина, почему вы одна остаетесь без внимания — обычный обман. Ваши подруги могут приукрашивать размеры своих букетов, стоимость подарков и элитность шампанского, которое они пили за ужином с парнем. Каждой девушке хочется быть особенной, так перед кем ей еще выпендриваться, как не перед подругами? Если сомневаетесь, спросите у их парней, как все было — увидев две точки зрения, поймете, правду ли они говорят.

Как стать той, о ком заботятся?