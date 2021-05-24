Как изменилось отношение к интимной близости

В современном мире, казалось бы, есть все условия для занятий любовью: приложения для знакомств , контрацепция, развитие идей о сексуальном просвещении и свободе выбора партнеров. Однако исследователи и журналисты все чаще говорят о феномене «сексуальной рецессии» и утверждают, что 20-летние все меньше интересуются интимной близостью. Разбираемся, почему это происходит, и объясняем, как изменилось отношение к сексу, что стало его альтернативой и почему на первом месте стоит безопасность.

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Как изменилось отношение к сексу в разных странах

В западных СМИ все чаще стали говорить о феномене «сексуальной рецессии»: исследователи уверены в том, что 20-летним секс стал менее интересен, чем предыдущему поколению. Кейт Джулиан, журналистка The Atlantic, в своей колонке отметила , что вероятность воздержания от секса у людей, которым сейчас 20–24 года, в два с половиной раза выше, чем у представителей поколения X (те, кто родился в 1960–70-х годах) в том же возрасте. 15% представителей поколения современных 20-летних сообщили, что не занимались сексом с тех пор, как достигли совершеннолетия (для поколения X этот процент равнялся 6). Согласно результатам исследования, опубликованному The Washington Post, также наблюдается снижение количества сексуальных контактов: так, у 23% опрошенных в возрасте от 19 до 29 лет не было ни одного сексуального контакта за последний год.

Аналогичный спад наблюдается и в азиатских странах. Например, в Китае, согласно исследованию компании NetEase, 50% респондентов, родившихся в 1990-х годах, сообщают, что у них нет секса вовсе, тогда как 40% людей 80-х занимаются сексом в среднем два раза в неделю. Авторы отмечают следующую тенденцию: частота секса среди жителей китайских городов второго и третьего уровня выше, чем среди людей, проживающих в городах первого уровня В Китае города делятся на пять видов, в каждом из которых есть уровни, которые определяются численностью населения. Так, города с населением от 3 до 5 млн человек отнесены к крупным городам категории I, города с населением от 1 до 3 млн человек отнесены к крупным городам категории II и т. д.. Соответственно, у жителей крупных городов частота сексуальных контактов меньше, чем у тех, кто живет в более маленьких поселениях.

Такая же тенденция наблюдается в европейских странах, например в Финляндии и Великобритании, где, согласно опросу 2019 года, менее половины (41%) людей в возрасте от 16 до 44 лет занимались сексом хотя бы раз в неделю в течение месяца.

В России пока что нет масштабных исследований, посвященных регулярности занятий сексом среди молодых людей. В отличие от западных стран, темы сексуальности и полового воспитания пока что распространены не так широко.

Почему секс стал менее интересен

Современные исследователи пока что отмечают лишь общую тенденцию снижения интереса к сексуальным связям среди миллениалов и зумеров, однако единого мнения о причинах пока что нет.

«В ходе многих бесед с исследователями секса, психологами, экономистами, социологами, терапевтами, сексуальными педагогами и молодыми людьми я слышал много других теорий о том, что называется сексуальным спадом. Мне сказали, что это могло быть следствием культуры общения, экономического давления, резкого роста уровня тревожности, психологической слабости, широкого использования антидепрессантов, телевидения, утечки эстрогенов из окружающей среды из пластика, падения уровня тестостерона, цифровых технологий», — пишет Кейт Джулиан в своей колонке. Факторов действительно множество, но среди них можно выделить основные:

Иной взгляд на романтические отношения

Антрополог Хелен Фишер объясняет феномен «сексуальной рецессии» сокращением супружеских отношений среди молодых людей. «Все меньше людей женятся, а те, кто все же вступает в брак, делают это позже Около 60% взрослых в возрасте до 35 лет сейчас живут без супругов или партнеров», — говорит Фишер. Джулиан отмечает, что это сложно назвать основной причиной, однако это может говорить об изменении отношения к романтическим связям в целом.

Несмотря на то что сегодня найти полового партнера кажется простой задачей благодаря дейтинговым приложениям, это далеко не всегда является основной целью. Так, согласно опросу , проведенному сервисом Match, 70% представителей поколения Z и 63% миллениалов ищут романтической любви, а не только сексуальных отношений. Дебби Хербеник, профессор Университета Индианы и президент Американской ассоциации сексуального образования, отмечает, что новое поколение подходит к половым связям более осознанно. Сегодня наличие сексуального или романтического партнера не определяет статус человека, а умение говорить «нет» становится все более распространенным.

Влияние технологий

Сексолог из Сиднея Жаклин Хеллиер уверена в том, что сегодня, когда дело доходит до качественной сексуальной жизни и отношений, технологии работают против молодых людей. «С одной стороны, технологии позволили нам быть более открытыми в вопросах секса и иметь доступ к большему количеству информации и людей, с которыми мы можем познакомиться Но эта технология также мешает некоторым молодым людям устанавливать эти качественные человеческие связи, при которых вы можете заниматься любовью, что улучшает жизнь», — отмечает исследователь. Твендж также говорит об обратном влиянии технологий: «Новое поколение проводит в интернете слишком много времени, реже общается друг с другом в реальности, и, следовательно, молодые люди не занимаются сексом».

Повышенный уровень тревожности

О повышенном уровне стресса, причиной которого является в том числе пандемия , сообщают как зарубежные, так и российские источники. Например, в опросе, проведенном SurveyMonkey Audience для Quartz, 18% респондентов заявили, что испытывают тревогу или депрессию до такой степени, что это мешает работе. Показатель был почти вдвое выше среди сотрудников-миллениалов и поколения Z (люди в возрасте 18–34 лет). 33% миллениалов в России постоянно испытывают стресс — по миру этот показатель равен 44%. Представители поколения Z также сообщают о более высоком уровне тревожности: постоянно в стрессе находятся 40% зумеров, о чем говорилось в исследовании Deloitte.

Альтернативные удовольствия

Еще одна причина может заключаться в том, что сегодня существуют альтернативы сексу: например, согласно статистике , мастурбация все чаще заменяет секс среди молодых людей, в том числе благодаря широкому распространению различных девайсов.

Евгения Смоленская, клинический психолог, сексолог, когнитивно-поведенческий терапевт центра Mental Health Center:

«Действительно, в России крупных исследований на тему секса не ведется. Однако за последнее время нормализовалось разнообразие отношений — по крайней мере, в крупных городах. Нормализовалась идея быть разным. Например, раньше считалось, что если у вас есть секс, значит, вы нормальный, привлекательный, а если нет — значит, с вами что-то не так. Сейчас такого ожидания и стремления соответствовать подобному стереотипу и установке, что секс должен быть обязательно, практически нет. Давление ушло. Теперь нормально не иметь секса, чаще стали говорить об асексуальности, и это не осуждается.

Вторая причина связана с эпидемией дисморфофобии — это расстройство, при котором человек недоволен своим телом. У людей много страхов при сближении с другим человеком, так как это означает, что сейчас он будет подвергнут какому-то осуждению.

Недовольство собой создает фоновую тревогу, и люди стремятся избегать близких отношений

Третья причина связана с гаджетами. Здесь несколько эффектов. Люди ушли в онлайн, и им стало там комфортно. Любой девайс — более быстрый способ получить вознаграждение, чем строить отношения, даже если мы говорим об одноразовом сексуальном контакте: он тоже требует усилий и переживаний. А сейчас включаешь новости или смешные видео и уже получаешь какое-то самостимулирование иного рода. Второй эффект, связанный с уберизацией контактов, с развитием дейтинговых приложений, связан с тем, что построение отношений стало казаться сложным процессом. А качественный секс, которым хочется заниматься еще и еще, — в первую очередь подразумевает безопасность, возможность расслабиться, коммуникацию между участниками. В убер-отношениях с чувством безопасности и расслабления могут быть большие проблемы. Для того, чтобы выстроить коммуникацию в процессе по поводу того, что вам нравится, что ваш партнер от вас ждет, требуется некоторый уровень доверительности . Сейчас же развернутое во времени взаимодействие кажется целым событием.

Также происходит перестимуляция различными контактами. Человек забомбардирован внешними стимулами: конкуренция, бесконечный поток информации, борьба на работе. У людей просто не остается сил на какую-то близость, они уходят в такую индивидуальную норку. Если тело, психика в постоянной гонке, стрессе, это не способствует развитию сексуальных желаний.

Безусловно, есть эффект и от пандемии. Обострилось много психических расстройств, а это тормоза либидо. В норме у нас должно быть взаимодействие с другими людьми, а его вдруг не стало, режим нарушился. Сексуальность — это ведь как некая мышца, то есть она будто атрофируется. Если нет регулярных сексуальных контактов, человек думает, что можно заняться чем-то другим. Условно, трудоголизм или просмотр сериала дает наслаждение и становится заменой секса.

И еще одна причина: в результате сексуальной революции интимная близость стала слишком доступной. Люди привыкли, им стало менее интересно. Мы живем в среде, насыщенной сексуальностью».