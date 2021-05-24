Россиянки рассказали о своих лайфхаках для семейного счастья

В одном из популярных сообществ в Сети россиянки рассказали о своих секретах и способах сохранять счастливой семейную жизнь. "Рамблер" разбирался в самых полезных советах.
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Многие настоятельно советуют говорить со своим партнером:
"Разговаривать диалогом, а не упреками. Иногда не стесняться и говорить в лоб. Типа, Любимый, я хочу цветы и в ресторан, в количестве 3-4 раза в месяц. И все. Мне совсем не в падлу было повторять это мужу много раз, пока он не запомнил. Да и сейчас, я привыкла говорить, если чего-то не хватает или чего-то, наоборот, хочется. Без упреков в диалоге. Все работает, отношение отличные - и любовники, и друзья, и партнеры, и родители...";
"Я не могу молчать, если что-то раздражает или не так-всегда говорю об этом. А то потом от этих замалчиваний только болезни зарабатываешь...";
"Самый действенный лайфхак, говорить мужику что ты хочешь, или не хочешь, что тебе нужно и тд потому что сам он никогда не догадается и намёки не поймет";
"Если он что-то делает не так, я ему на второй день пишу в воцап, четко и по делу в стиле " не обижайся, но мне не приятно, поэтому просто напишу ,что мне не нравится: завтрак делай на двоих, я поесть всегда не против и т.д".
Кто-то использует более хитрые "фокусы" для достижения своих целей:
"Когда нужно чтобы что-то сделал,(но он точно не захочет делать) давайте выбор - ты хочешь помыть посуду или пылесосить, поехать в парк или на набережную и тд)) Увидела как фокус с детьми, но с ними(мужчинами) тоже работает)))";
"Для моего самое худшее если я говорю «ты меня сейчас разочаровываешь» ещё таким тихо-строгим голосом и увожу взгляд в сторону";
"Если долго что-то просишь сделать и никак не сдвигается с мертвой точки, то иду делать сама. Мужу становится стыдно и он сразу отбирает и начинает делать сам. А еще на самый крайняк и не чаще раз в год убойное средство-слёзы";
"Одна знакомая рассказала, что говорит свои пожелания рядом с телефоном мужа, когда он не рядом. Или можно запросы в гугле или в яндексе писать. А потом емубудет постоянно реклама вылезать того, что вы хотите. Это же гениально!".
* Орфография и пунктуация авторов сохранены.