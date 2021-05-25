Не симулируйте оргазм и не называйте всех женщин милыми

Не секрет, что есть мужчины, которые пользуются особым успехом у женщин и не прикладывают для этого особых усилий. Их тайна не дает спать не только менее удачливым парням, но и ученым, которых хлебом не корми, но дай разгадать какую-нибудь загадку. В этой области, как и во многих других, лидируют те самые британские ученые. Недавно они совершили очередное небольшое, но волнующее открытие, касающееся успеха у женщин.

Группа исследователей из Ливерпуля много лет занимается вопросом мужской привлекательности и добилась в своей работе неплохих результатов. На днях ученые раскрыли очередной секрет, который, к сожалению, могут взять на вооружение далеко не все ловеласы.

Все подобные исследования происходят по одному и тому же сценарию. Ученые мужи предлагают женщинам большое количество фотографий мужчин разного типажа, отличающихся некоторыми особенностями внешности, и предлагают выбрать наиболее привлекательный в сексуальном плане вариант. Получив тысячи ответов, переходят к аналитической обработке и на ее основе делают очередной вывод.

В этот раз было установлено, что с точки зрения спонтанного секса, больше всего представительниц прекрасного пола привлекают парни со шрамом на лице. Нет, не нужно делать поспешных выводов – речь идет не о следах от юношеских прыщей и не о послеоперационных рубцах, а о настоящих «боевых» шрамах, полученных в драках или, как минимум, при пьяном падении в смотровую яму в гараже.

Мужчины со шрамами вызывают у женщин страсть к авантюрам и случайному сексу. Примерно так же возбуждающе действуют и татуировки на лице. Как тут не вспомнить историю «самого красивого преступника Америки» , который не только сделал модельную карьеру, но и стал супругом миллиардерши.

Антропологи объясняют это загадочное явление просто – представительницы слабого пола предпочитают иметь дело с агрессивными альфа-самцами, умеющими постоять за себя и свою избранницу. Именно поэтому в диких племенах на разных континентах планеты и в наши дни мужчины наносят себя ритуальные шрамы и подчеркивают раскраской боевые и полученные на охоте.

Но цивилизация все же берет свое, поэтому исследователи так же установили, что для продолжительных отношений и создания семьи дамы предпочитают выбирать все-таки парней без «боевых» отметин. Мужчины, не ввязывающиеся в различные истории, спокойные и рассудительные, гораздо больше подходят для создания домашнего очага и продолжения человеческого рода.