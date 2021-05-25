Игра от секс-коуча, которая перевернет интимную жизнь

Подчас чтобы разнообразить и улучшить сексуальную жизнь, совсем необязательно изобретать ролевые игры или приобретать десятки секс-игрушек. Порой достаточно лишь задать друг другу несколько простых вопросов. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Трехминутная игра лайф-коуча Гарри Фаддисона основана на взаимном желании, доверии и намерении раскрыть новые грани контакта – как телесного, так и духовного. Она берет свое начало из тантрических практик. Основная идея заключается в том, чтобы научить любовников давать друг другу откровенное прямое согласие на все действия, которые будут совершенны в ходе интима.

Для начала задайте друг другу два вопроса: "Как ты хочешь, чтобы я прикасался к тебе в течение трех минут?" и "Как ты хочешь прикасаться ко мне три минуты?". Если после прикосновений партнера, вы понимаете, что вам что-то не нравится, попросите его остановиться.

Одно из преимуществ данной игры – оба партнера могут попробовать себя и в активной, и в пассивной роли. Нередко случается так, что в сексуальной жизни пары верховодит лишь один человек, а другой подчиняется. Даже если вам непривычно меняться ролями, это стоит сделать для того, чтобы раскрыть новые грани своей сексуальности и испытать иные ощущения.

Кроме того, игра Фаддисона позволяет любовникам выйти на разговор. Очень часто влюбленные избегают тему секса, боясь задеть чувства партнера. Это происходит даже тогда, когда интимная жизнь давно перестала доставлять удовольствие.