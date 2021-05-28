Что будет после недели в лагере секса

Писательница Фрэн Буше (Fran Bushe) в 30-летнем возрасте решила оживить интимную жизнь и отправилась в лагерь секса . А ее проблемы в этой сфере жизни начались еще в июле 2003 года, когда ей было 16. Тогда она потеряла девственность и, несмотря на красивую романтическую обстановку и настоящую любовь, Фрэн было очень больно. С тех пор, каждый раз, когда девушка занималась сексом, боль разрывала ее на части. Достичь оргазма не удавалось. Чтобы постичь науку удовольствия, она присоединилась к необычной организации, похожей на секс-культ.

Британка ходила по врачам, но те только разводили руками. Некоторые советовали выпить бокал вина, чтобы расслабиться, другие – больше заниматься сексом, но это не помогало. Фрэн часто приходилось имитировать оргазм, чтобы не расстраивать партнеров в постели. Поиски ответа в интернете тоже не дали результатов. Методы, которые девушка находила, были странными и довольно опасными. Она даже написала книгу под названием «Моя разбитая вагина» («My Bro­ken Vagi­na»), в которой откровенно поделилась с читателями своими интимными проблемами и поисками путей их решения.

Тем не менее, Фрэн не оставляла надежды на восстановление нормальной половой жизни. Это и сподвигло ее отправиться в лагерь секса. Необычная организация разместилась в живописной сельской местности. По сути, это был фестиваль, главной темой которого было осознание и повышение собственной сексуальности. В течение недели 150 участников живо обсуждали интимные проблемы на семинарах и учились устанавливать связь между телом и сексуальными «соками».

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Когда писательница приехала на место, то увидела людей, которые танцевали, обнимались и радовались, как дети. Ее приняли очень тепло. Строгих правил здесь не существовало. Новой участнице советовали, как можно чаще, ходить в так называемую «гостиную любви». Секс с проникновением был запрещен. Сначала Фрэн это смутило, но на разных практикумах и семинарах она поняла, что оргазм достигается многими другими способами.

На тренинге по объятиям британка узнала о цервикальном оргазме, на занятиях по секс-энергетике – о том, как заниматься сексом, используя свое энергетическое поле. В основном, практикумы проходили так: женщины и мужчины садились друг напротив друга и покачивались взад и вперед, представляя, как их энергетические биты соединяются в акте любви. Несмотря на то, что близкого физического контакта не происходило, многие получали реальный оргазм, о чем свидетельствовали томные вздохи, наполнявшие пространство.

Еще на одном занятии участники брались за руки и босиком кружились в такт расслабляющей музыке. Они прикасались друг к другу, поглаживая по голове и спускаясь ниже по телу. Это возбуждало и приводило в экстаз. Несмотря на то, что физическое проникновение было запрещено, Фрэн впервые за долгое время испытала настоящее сексуальное удовольствие. Писательница могла сконцентрироваться на собственных ощущениях, не боясь боли.

Девушка поняла, что раньше в постели всегда ставила на первое место потребности и эмоции партнера, а не свои предпочтения. Покидая лагерь секса, она сияла. Здесь Фрэн осознала, что проникновение – далеко не главное в занятиях любовью. Раньше она игнорировала значение прикосновений, стимуляции и эмоций.