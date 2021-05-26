Что надо обсудить с партнером, пока вы не живете вместе

Простой разговор может предотвратить множество проблем

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Решение вести общий быт — большой шаг для любой пары , особенно если до этого у человека не было опыта в этом вопросе. Привыкший жить один, человек может столкнуться по-настоящему с невыносимыми условиями, когда в его жизнь входит другой человек, причем довольно близко. Однако многие проблемы можно предотвратить, если заранее сесть с партнером за стол переговоров.

Это моё пространство

В условиях города будущей паре, скорее всего, придется жить в квартире, где ограниченное пространство будет еще больше «подсвечивать» проблемы, типичные для любой «начинающей» пары. Именно поэтому важно обговорить моменты, касающиеся личного пространства в общем доме, заранее. Таким образом вы можете избежать неприятных эпизодов, связанных с обидами партнера из-за того, что вторая половинка время от времени пытается посвятить время себе.

Дело в сексе

Интимная жизнь невероятно важна в любых отношениях, хотя и не является самой важной их частью. Сегодня мы все чаще сталкиваемся со случаями, когда женщины идут на определенные уступки, ущемляющие их желания, лишь для того, чтобы партнер рядом был доволен. Как вы понимаете, женщина или мужчина с таким подходом практически обрекает себя на дискомфорт рядом со второй половинкой. Чтобы не произошло разочарования в совместной жизни, стоит обговорить, на что вы готовы в постели, и какие границы вы не готовы переходить.

Чего вы ждете от отношений