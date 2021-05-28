Из тюрьмы в порнозвезды

Австралийка Изабелла Дельтор (Isabelle Deltore) к своим 39 годам успела заработать несколько крупных наград в индустрии для взрослых. Вебкам-модель и порноактриса дважды побеждала на конкурсе Miss Nude World («Обнаженная Мисс Мира»), а в середине 2021 года была признана лучшей австралийской артисткой эротических фильмов. Такая слава пришла к Дельтор неожиданно: почти до 30 лет она работала надзирательницей в одной из самых суровых тюрем страны. Какой отпечаток на ее психику наложила суровая среда и как опыт работы в тюрьме помог ей на пути к мировой известности — в материале «Ленты.ру»

Фото: Miss Nude World Miss Nude World

«Меня постоянно объективировали»

«Я просто хотела быть хороша в чем-то, и я оказалась хороша в этом», — так стриптизерша, вебкам-модель и порнозвезда отвечала на вопрос журналистов о том, почему она 11 лет назад решила сменить сферу деятельности.

О жизни Дельтор до того, как она посвятила себя порноиндустрии, известно немного. Ни в одном из своих интервью она не рассказывала про детство, родителей и школу. Журналистам удалось выяснить лишь то, что Изабелла получила профессию социального работника в одном из мельбурнских вузов, после чего устроилась надзирательницей в тюрьму строгого режима. Более пяти лет она находилась в обществе преступников, но в какой-то момент поняла, что такая работа не устраивает ее по многим причинам.

Изабелле не нравилась ее должность: амбициозная надзирательница старательно пыталась занять более высокую позицию, но ей это не удавалось. «Я была хороша в своем деле, но постоянно боролась за то, чтобы двигаться выше по карьерной лестнице, и поняла, что серьезного успеха не добьюсь», — говорила она.

Невысокая зарплата и бумажная волокита тоже удручали государственную работницу. Однако основной причиной ее недовольства стало отношение со стороны окружающих — заключенных местной тюрьмы и коллег-охранников. Среда была настолько суровой, что у женщины развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

«Меня просто тошнило от насилия, от сексуальных намеков. Меня постоянно объективировали. И я спросила себя: почему бы не заработать на этом деньги?» — вспоминала Изабелла. Этот момент стал переломным в ее жизни.

Из тюрьмы на пилон

Дельтор поняла, что нестабильное психическое состояние больше не позволяет ей работать с преступниками и жестокими охранниками. Однако она не могла резко бросить карьеру: переход на другую государственную должность мог занять месяцы, а лишних денег на жизнь у будущей звезды тогда не было. Изабелла нашла временное (как она тогда думала) решение. 29-летняя австралийка устроилась в стриптиз-клуб и никому об этом не рассказала. Так она планировала подзаработать небольшую сумму, которой бы хватило, чтобы уволиться с основной работы и найти новое признание.

«Я не могла понять, чем собираюсь заниматься в будущем, поэтому решила поработать стриптизершей, пока не найду другую работу по профессии. Но мне слишком нравилось раздеваться перед людьми», — говорила Изабелла в одном из интервью.

Решающую роль в выборе настоящего призвания сыграли большие гонорары за танцы на пилоне. Всего за одну ночь работы в ночном клубе австралийка зарабатывала больше, чем за две недели в тюрьме строгого режима. Однажды, вернувшись домой после смены в четыре утра, Дельтор отправила электронное письмо своему начальству, в котором объявила, что увольняется. С тех пор прошло 11 лет, и женщина больше ни дня не работала по профессии. При этом она до сих пор нередко вспоминает о бывших коллегах и арестантах, ведь периодически они посещают ее выступления. Некоторые даже подходят к ней и говорят, что не могут вспомнить, где видели ее раньше.

«Однажды на мое выступление в пабе пришел генеральный директор тюрьмы. Он сказал мне: "Теперь ты выглядишь намного счастливее". Я ответила: "Я и чувствую себя намного счастливее"», — вспомнила приятный момент из жизни стриптизерша.

@isabelledeltore

Несмотря на негативные моменты, связанные с тяжелой работой надзирателя, Дельтор видит очевидные плюсы в своем профессиональном опыте. Она говорит, что благодаря прошлой должности научилась хорошо управлять собственным временем и стала дисциплинированной. Кроме того, бывшая работница тюрьмы знает, как справляться с некорректно ведущими себя гостями заведения.

«Я руководила группами из 20-40 заключенных, поэтому я знаю, как обращаться со сложными людьми. Как быть напористой, но не агрессивной», — отмечала Дельтор.

Тень былой славы

Проработав какое-то время в стриптиз-клубе, Изабелла поняла, что обычные танцы на шесте кажутся ей слишком банальными. Поэтому австралийка решила их разнообразить: добавить костюмы, реквизит и профессиональную хореографию. С новой шоу-программой Дельтор захотела попасть в конкурс Miss Nude Australia («Обнаженная Мисс Австралия»). Она полтора года штурмовала кастинги, но так и не сумела пройти отбор. Стриптизерша едва не опустила руки, и в решающий момент получила персональное приглашение на участие в Miss Nude World — гораздо более престижном соревновании, чем то, на которое она возлагала надежды. Предыдущие неудачи повлияли на ее самооценку, поэтому Изабелла даже не надеялась на победу.

«У меня не было никаких ожиданий. Я была бы счастлива попасть в шестерку или семерку лучших», — вспоминала она в общении с журналистами.

Но ее судьба сложилась иначе: стриптизерша одержала победу и заняла первое место на конкурсе 2015 года.

Любопытно, что за победу в конкурсе девушки не получают ничего, кроме титула и признания общественности. Зато для участия в соревновании они обязаны заплатить регистрационный взнос в размере 350 долларов (почти 26 тысяч рублей) и оплатить дополнительные рекламные расходы (еще 100 долларов, чуть больше семи тысяч рублей). Покупка всего реквизита тоже ложится на плечи танцовщиц: некоторые участницы тратят до семи тысяч долларов (513 тысяч рублей) на шитье костюмов на заказ. Но это не останавливает девушек, которые хотят блеснуть своим телом и талантами перед жюри, в которое входят профессионалы индустрии, фанаты и второсортные знаменитости.

После победы на мировом конкурсе Изабеллу все-таки взяли в долгожданный Miss Nude Australia. Танцовщица, которой на тот момент было около 35 лет, планировала закончить выступления на соревнованиях, но передумала после провального номера. Она вообще не попала в призовые места, что больно по ней ударило.

«Я поняла, что позволила дать себе слабину и стала тенью той танцовщицы, которой была раньше. Я не хотела заканчивать свою карьеру на низком уровне», — признавалась Изабелла.

Дважды чемпионка

Последняя неудача будто дала Дельтор новый заряд энергии. Австралийке предстояло показать два восьмиминутных номера. Причем конкурс устроен таким образом, что участницы не могут дважды выступать в одном и том же стиле. Их номера должны отличаться друг от друга, чтобы девушки показывали не только профессионализм, но и свою разносторонность.

Чтобы добиться максимального результата, Изабелла тратила от четырех до шести часов пять дней в неделю на тренировки. По словам австралийки, на сложный номер ее вдохновил фильм «Безумный Макс».

«Когда я хотела завоевать титул Miss Nude World, я готовилась к этому месяцами. Мне пришлось освоить воздушную гимнастику с воздушным кольцом с нуля, поэтому один из моих тренеров был из Cirque du Soleil, и мы занимались с ним по 30 часов в неделю. Также я брала уроки танцев, хореографии и пошива костюмов», — вспоминает Дельтор. Из-за напряженного графика она даже едва не рассталась с любимым человеком.

В качестве реквизита она использовала фигуру двухметровой лошади, сделанную из стекловолокна. Эта лошадь крутилась на круглой платформе и брызгала водой из носа. На этот элемент Изабелла делала самую большую ставку, потому что не была полностью уверена в своих силах.

«Я не слишком талантливая танцовщица, я не слишком гибкая, я не умею заниматься гимнастикой или акробатикой. Так что моя компенсация — это уникальные реквизиты и устройства. Вам нужно знать свои слабые стороны и сосредоточиться на сильных», — пояснила она.

Старания Дельтор не остались незамеченными судьями. По итогам конкурса австралийка вновь заняла первое место, а вдобавок получила титулы «Лучшее шоу в воздухе», «Самое уникальное шоу», «Лучший продюсер» и «Лучший реквизит».

@isabelledeltore

Несмотря на огромный успех, Изабелла приняла решение навсегда уйти из соревнований. Танцовщица объяснила это тем, что она — единственная австралийка, которой удалось дважды завоевать титул Miss Nude World. «И я не смогу это превзойти», — заверила она.

Недетское кино

Стриптиз — не единственный способ Дельтор заработать на жизнь. Вот уже 11 лет она занимается порно. Правда, женщина уверяет, что снимается не в порнографических, а именно в эротических фильмах — в сети нельзя найти видео, в которых она совокупляется с мужчинами. В портфолио Изабеллы есть только ролики в жанре «соло» или в окружении других девушек. Однако, по словам актрисы, индустрия настолько мала, что зачастую люди не видят различий между эротикой и порнографией.

90 процентов фильмов Дельтор снимаются за границей. Актриса всерьез сравнивает себя с индивидуальным предпринимателем: она уверяет, что платит непомерные налоги и работает только с теми людьми, с кем хочет сама, а не с теми, кого выбирают режиссеры.

«У меня была ситуация, когда меня попросили снять определенную вещь во время съемок. Я сказала, что это физически невозможно, и дала им 15 секунд, чтобы они изменили свои планы», — показала свой характер Изабелла во время записи некоего порнофильма.

Кроме того, Дельтор имеет страницу на сайте OnlyFans. За пять долларов в месяц (366 рублей) подписчики могут смотреть фотографии и видео с участием звезды раньше, чем эти файлы появятся в открытом доступе. За 100 долларов пользователи имеют возможность пообщаться с обнаженной вебкам-моделью по Skype.

В мае 2021 года о 39-летней австралийке вновь вспомнили крупные СМИ. На церемонии награждения Logie Awards в Австралии Изабеллу признали «Лучшей порноактрисой». Только на этот раз Дельтор не пришлось выступать со сложными номерами перед зрителями, потому что премию вручили за уже отснятые фильмы с ее участием.