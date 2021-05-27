Жадный ухажер пытался впечатлить девушку и опозорился

Официантка из США разоблачила и опозорила жадного ухажера, который оставил ей крупные чаевые, чтобы впечатлить девушку, а затем пытался тайком забрать часть денег обратно. Об этом сообщает издание The Mirror.

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Пользовательница Reddit, которая работает официанткой в одном из ресторанов в США, рассказала, что посетитель пришел к ним с девушкой и вел себя как клиент мечты: он делал персоналу комплименты и рассыпался в благодарностях.

Пара заказала самое качественное вино и самые дорогие закуски, а когда возлюбленная мужчины не могла выбрать из нескольких позиций, он попросил принести все, чтобы она могла попробовать их.

Когда они собирались уходить, официантка спросила, как они будут платить. Девушка хотела заплатить за себя, но спутник не позволил ей это сделать.

Когда официантка принесла чек на 289 долларов (21,2 тысячи рублей), мужчина оплатил его. Он оставил 100 долларов (7,3 тысячи рублей) в качестве чаевых. Пораженная сотрудница заведения поблагодарила мужчину, на что он заметил, что работа официантов недооценена. После этого пара ушла.

Через несколько минут мужчина вернулся один. Он громко заявил, что забыл что-то в зале. Когда за ним закрылась дверь, американец потребовал вернуть ему 80 долларов из оставленных им чаевых. Он пояснил, что просто пытался произвести впечатление на девушку.

Официантка согласилась и вернула деньги. Ей стало жаль подругу этого мужчины и захотелось дать ей знать о его поведении. Она увидела, что посетитель забыл подписать чек на возврат средств, схватила его и выбежала на улицу.

Спутница мужчины уже сидела в машине, но опустила окно, чтобы посмотреть, что происходит. Официантка громко заявила, что они сократили чаевые со 100 до 20 долларов по его просьбе, но им требуется его подпись. Девушка явно была поражена произошедшим.