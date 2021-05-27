Мужчина добыл золото для кольца и ищет невесту

26-летний американец потратил пять лет на то, чтобы добыть золото для самодельного помолвочного кольца, нашел алмаз для него и собрался искать невесту. Своей историей он поделился с WAFB 9.

Фото: Arkansas State Parks Arkansas State Parks

Кристиан Лиден (Christian Liden) в течение пяти лет занимался добычей золота в родном штате Вашингтон, чтобы сделать уникальное кольцо для будущей невесты. Мужчина мечтал самостоятельно добыть все материалы для украшения со школьных времен. Но он никак не ожидал, что обнаружит еще и крупный алмаз весом 2,2 карата.

Находка случилась в государственном парке «Алмазный кратер» в штате Арканзас, куда Лиден с другом заехали во время путешествия по стране.

«Я перевернул лоток, и сразу увидел, как что-то блестит. Меня так трясло от волнения, что я попросил друга вытащить камень из гравия», — рассказал о находке мужчина.

Сотрудники парка подтвердили, что Кристиан нашел большой желтый алмаз.

Лиден также заметил, что надеялся в лучшем случае найти несколько мелких камней для кольца, а центральный бриллиант собирался купить у ювелира. Однако теперь в этом нет необходимости, и ему осталось только изготовить свадебный подарок и найти девушку, которая согласилась бы выйти за него замуж.