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Мужчина добыл золото, нашел алмаз для кольца и собрался искать невесту

Lenta.ru
1 час назад
26-летний американец потратил пять лет на то, чтобы добыть золото для самодельного помолвочного кольца, нашел алмаз для него и собрался искать невесту. Своей историей он поделился с WAFB 9.
Мужчина добыл золото для кольца и ищет невесту
Фото: Arkansas State ParksArkansas State Parks
Кристиан Лиден (Christian Liden) в течение пяти лет занимался добычей золота в родном штате Вашингтон, чтобы сделать уникальное кольцо для будущей невесты. Мужчина мечтал самостоятельно добыть все материалы для украшения со школьных времен. Но он никак не ожидал, что обнаружит еще и крупный алмаз весом 2,2 карата.
Находка случилась в государственном парке «Алмазный кратер» в штате Арканзас, куда Лиден с другом заехали во время путешествия по стране.
«Я перевернул лоток, и сразу увидел, как что-то блестит. Меня так трясло от волнения, что я попросил друга вытащить камень из гравия», — рассказал о находке мужчина.
Сотрудники парка подтвердили, что Кристиан нашел большой желтый алмаз.
Лиден также заметил, что надеялся в лучшем случае найти несколько мелких камней для кольца, а центральный бриллиант собирался купить у ювелира. Однако теперь в этом нет необходимости, и ему осталось только изготовить свадебный подарок и найти девушку, которая согласилась бы выйти за него замуж.
Ранее сообщалось, что житель города Давлеканово в Башкирии нашел в буханке обручальное кольцо из золота 583 пробы. Владелицей кольца оказалась сотрудница хлебопекарни, которая сняла его перед началом рабочей смены, а во время работы нечаянно смахнула его в тесто.
Любовь,
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