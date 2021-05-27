Девушки нашли новый способ отвадить парней

На опубликованных в сети видео блогерши объяснили, что для избежания нежелательного мужского внимания необходимо покрасить ногти на руках в светло-голубой цвет. По словам девушек, этот оттенок является символом того, что у них есть молодой человек.

Пользователи сети согласились с тем, что голубой маникюр пользуется наибольшей популярностью среди девушек, состоящих в отношениях. «Каждый мой парень всегда просил меня покрасить ногти в голубой цвет», «Буквально у каждой моей подруги, состоящей в отношениях, голубые ногти. Что это за секта?», «Вы даже не представляете, в каком я шоке от того, что нас так много», «Мой парень буквально сегодня попросил меня сделать голубой маникюр», «Это похоже на розыгрыш, вдруг они все сговорились?» — писали они.