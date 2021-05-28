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Сексолог рассказала о «катастрофах» во время секса

Lenta.ru
16 часов назад
Популярная телеведущая и сексолог Трэйси Кокс (Tracey Cox) рассказала о самых распространенных травмах, которые люди получают во время секса. Ее колонку, посвященную «сексуальным катастрофам», публикует Daily Mail.
Сексолог рассказала о «катастрофах» во время секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалистка ссылается на данные, согласно которым почти 62 процента людей получали травмы в ходе секса. По словам Кокс, любовники могут причинить вред здоровью даже во время консервативного полового акта, а не только грубого секса.
Сексолог отмечает, что из-за чрезмерного энтузиазма партнеры могут терять во влагалище или прямой кишке фаллоимитаторы, вибраторы или анальные пробки. Также во время секса люди часто срывают спину, получают надрывы и разрывы гениталий, а любители экспериментов страдают от ожогов от ковров.
Хотя все травмы названы распространенными, одна из них, синдром посторгазмического недомогания, до сих пор недостаточно исследована специалистами, считает Кокс. Его симптомы напоминают симптомы гриппа или аллергии — заложенность в носу, жар, чихание, головная боль и зуд в глазах. Участник полового акта может ощутить их в течение нескольких секунд или нескольких часов после оргазма.
Ранее Трейси Кокс назвала главные тренды 2020 года в сексе и поделилась прогнозами на 2021 год. По ее словам, 2021-й станет годом сексуальных экспериментов, люди станут еще более открытыми к отношениям на расстоянии, а спрос на секс-игрушки продолжит расти.
Любовь,Самые сексуальные,Красивый секс,
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