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Сексолог назвала самые распространенные травмы во время секса

Свободная пресса
2 часа назад
Британский сексолог и телеведущая Трэйси Кокс рассказала, по каким причинам люди чаще всего получают травмы во время секса. Она отметила, что с какими-либо повреждениями во время занятий любовью сталкивались 62% людей. Причем получить их можно не только во время нестандартных видов секса.
Врач назвала распространенные травмы во время секса
Фото: Свободная прессаСвободная пресса
Как пишет Daily Mail, партнеры часто теряют во влагалище или прямой кишке фаллоимитаторы, вибраторы или анальные пробки. Также люди срывают спину и получают надрывы и разрывы гениталий. Еще один вид травм – ожоги.
Кроме того сексолог сообщила о распространенном синдроме посторгазмического недомогания. Эксперты утверждают, что часть людей испытывает после секса похожие на грипп или аллергию симптомы – заложенность в носу, жар, чихание, головную боль и зуд в глазах. Такие симптомы могут сохраняться несколько минут или часов после оргазма, а после бесследно проходят.
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что сексолог перечислил опасные для мужчин продукты.
Любовь,Daily Mail,
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