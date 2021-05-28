Врач назвала распространенные травмы во время секса

Британский сексолог и телеведущая Трэйси Кокс рассказала, по каким причинам люди чаще всего получают травмы во время секса. Она отметила, что с какими-либо повреждениями во время занятий любовью сталкивались 62% людей. Причем получить их можно не только во время нестандартных видов секса.

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Как пишет Daily Mail, партнеры часто теряют во влагалище или прямой кишке фаллоимитаторы, вибраторы или анальные пробки. Также люди срывают спину и получают надрывы и разрывы гениталий. Еще один вид травм – ожоги.

Кроме того сексолог сообщила о распространенном синдроме посторгазмического недомогания. Эксперты утверждают, что часть людей испытывает после секса похожие на грипп или аллергию симптомы – заложенность в носу, жар, чихание, головную боль и зуд в глазах. Такие симптомы могут сохраняться несколько минут или часов после оргазма, а после бесследно проходят.