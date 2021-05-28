Почему поймать мужика можно, но удержать сложно

Австралийские ученые опросили 7000 мужчин и женщин на предмет как они выбирают партнеров. Девушки от 18 до 25, оказывается, западают при знакомстве на внешность потенциального партнера. Ведь главное, чтобы все фоточкам в интернете завидовали! В возрасте от 25 до 40 лет куда больше волнуют заработок, связи и перспективы.

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А после сорока — характер партнера, понимание, доброта, взаимное доверие, общие интересы... Если разобраться — ничего удивительного. Сначала девушками рулит природа: подавай красивого самца. Потом, когда мозги встают на место, начинают немного соображать — а будет ли он меня обеспечивать? А в возрасте 40+, когда дама сама себя содержит, волнуют уже чисто человеческие качества.

Хотя, согласно опросу, толщина бумажника партнера в той или иной степени интересует всех дам! Я как-то сам, выполняя задание редакции, общался с женщинами-пикапершами. Цель их была одна — ловля богатого мужика на живца. Живцом, понятно, было тело — других активов большинство дам не имеет. Девушки наряжались, как дети на елку, и шли в торговые центры, норовя «случайно» познакомиться с богатым и красивым. Можно просто богатым.

Знакомились, понятно, легко. Но после непродолжительного общения в горизонтальной плоскости большинство кавалеров, как правило, сливалось. Почему? Из-за жуткого дисбаланса спроса и предложения! Ибо красивых и молодых тел много, а мужчин с деньгами — мало. А уж незанятых мужчин с деньгами меньше, чем амурских тигров!