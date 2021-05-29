Что делать, если отношения угасают

Психолог Татьяна Власевская разбирает ситуации, когда уходит страсть, но остается привязанность.

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Огромное количество пар сталкивается с угасанием в отношениях. В чем это выражается? Со временем страсть уходит, остается привязанность. Но помимо привязанности периодически возникает оправданное или неоправданное недовольство друг другом, копится раздражение. Мы уже не так спешим домой к любимому человеку, ищем повод задержаться на работе, провести время без него — в общем, отдохнуть от отношений. И чем больше мы «отдыхаем», тем шире становится пропасть между нами и нашим партнером.

Все это происходит на фоне снижения интереса к интимной жизни. Частенько кто-то из двоих или оба перестают следить за собой, ведь прожив много лет с одним человеком, начинаешь его воспринимать частичкой себя, а это значит, что необязательно прихорашиваться, обзаводиться обновками, можно лишний раз и душем пренебречь.

В угаснувших отношениях нередко между партнерами идет молчаливая конфронтация — такой вариант «холодной войны», когда люди почти не общаются и разъезжаются по разным комнатам и сохраняют видимость брака.

Что делать, когда отношения угасают на глазах?

Конечно, один из самых простых вариантов — это положить конец угасанию и расстаться. Но не всегда это выход из положения, ведь через сложности и кризисы проходят все без исключения пары. Возможно, ваша не исключение.

Прежде чем принимать жизненно важное решение попробуйте для начала реанимировать ваши отношения.

Наладить отношения со своей половинкой можно разными способами. Но для этого прежде всего нужно желание с обеих сторон.

Поэтому для начала верните в совместную жизнь такие базовые вещи как ежедневное общение и тактильный контакт в виде прикосновений, поглаживаний, поцелуев при встрече и прощании.

При этом старайтесь уделять себе и время, и внимание. Особенно, если перед вами стоит задачи вернуть расположение вашего партнера. Нельзя забывать такую прописную истину: мужчина любит глазами.

Внесите в ваши отношения эффект неожиданности и новизны. Предложите партнеру поездку или прогулку по местам, которые для вас обоих много значат. Совместные воспоминания — это «тайное оружие», которое позволяет настроиться на нужный лад.

Используйте метод «Радикального прощения», чтобы убрать негатив из вашего общения. Для этого прислушайтесь к себе. Если человек вызывает у вас какие-то эмоции, в том числе обиду, гнев и т. д., значит, ваши отношения угаснувшими назвать нельзя.

Принято считать, что любовь — вызывает в основном положительные эмоции, позитив и радость. На самом деле, это далеко не так. Под любовью мы понимаем любые чувства, которые вызывает у нас близкий человек. Это может быть страх, стыд, гнев, ярость, ненависть — это все проявления любви в искаженной форме.