Секс на пьяную голову: признания женщин

Для многих женщин алкоголь – это не только способ снять стресс, но и возможность расслабиться перед сексом. Результаты недавнего исследования, проведенного в Великобритании, показали, что 75% леди любят «подзарядиться» перед тем, как лечь в постель с бойфрендом или супругом, а 6% дам никогда не занимаются сексом на трезвую голову. Пять британок откровенно рассказали, почему выпивают перед тем, как вступить в интимную связь.

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Женщины, как и мужчины, не прочь расслабиться за бокалом крепкого напитка. Для большинства из них алкоголь – средство для снятия стресса и расслабления. Интимные отношения – тоже вызов для самооценки и уверенности в себе. Это одна из причин, почему дамы принимают на грудь перед сексом. Иногда такая привычка приводит к неожиданным последствиям.

Вот откровенные признания британок, которые боятся или когда-либо боялись заниматься любовью на трезвую голову.

Выпивает, чтобы расслабиться, но иногда это приводит к травмам

43-летняя Сэм Уолш живет в Кенте. Доза алкоголя перед сексом помогает ей забыть о любых запретах. Она не напивается в хлам, но любит выпить бокальчик-другой, чтобы расслабиться и настроиться на нужную волну. Особенно это помогает, когда женщина ложится в постель с новым бойфрендом.

Сэм развелась с супругом в 2013 году. После развода у нее были одни длительные отношения и несколько свиданий с мужчинами с сайтов знакомств. Она начала меньше думать о работе, а больше – об интимной жизни. Алкоголь дает ей возможность максимально расслабиться перед сексом и снять стресс после трудного рабочего дня.

Британка отдает предпочтение просекко и Совиньон Блан. Вино делает ее захмелевшей, но не пьяной вдрызг. Женщина признается, что раньше не знала меры, выпивала слишком много и даже засыпала во время романтического свидания. Кроме того, у Сэм несколько раз случались травмы во время секса. Однажды она нечаянно заехала бойфренду коленом в глаз, оставив его с синяком. Был случай, когда женщина подвернула лодыжку, упав с кровати. У секса в состоянии алкогольного опьянения есть еще один минус – наутро тяжело вспомнить, какой прекрасной была ночь.

Алкоголь помогает забыть о комплексах, связанных с телом

33-летняя парикмахер Мелинда Дин живет с двухлетним сыном Кайденом в Вулверхэмптоне. Когда британке было 20, она любила флиртовать с мужчинами, и перед этим всегда заряжалась алкоголем. Подобное времяпровождение помогало ей забыть о комплексах и табу.

Мелинда была совсем маленькой, когда ее мать бросила их с отцом. В подростковом возрасте она пережила смерть папы. У девушки не было нужного руководства ко взрослой жизни. В молодости она была неуверенной в себе, ненавидела свою фигуру и большую грудь. Чтобы хоть как-то справиться с тягостными чувствами, девушка выпивала 3 – 4 бокала спиртного на свиданиях, перед тем как поцеловаться с парнем.

Если дело доходило до секса, британка занималась любовью под покрывалом и при выключенном свете. Часто случалось, что Мелинда просыпалась утром с мужчиной и даже не помнила, кто спит рядом с ней. Девушке приходилось регулярно проходить обследования у гинеколога.

Только после того как Мелинда стала матерью, в ее голове что-то переключилось. Она полюбила свое тело и перестала переживать по поводу каких-то изъянов. Сейчас женщина выпивает перед сексом только если хочет поэкспериментировать в постели. Она больше не ограничивает себя только миссионерской позой и оставляет свет включенным. Теперь Мелинда очень уверена в себе и наслаждается сексом во вменяемом состоянии.

«Чемпионка мира» по пьяному сексу

41-летняя Элеонор Конвей живет в Лондоне. Она не употребляет спиртного уже 5,5 лет, но долгое время занималась сексом только в пьяном виде. В прошлом женщина страдала от алкогольной и наркотической зависимостей.

Элеонор общалась с мужчинами на сайтах знакомств и часто спала с ними уже на первом свидании. Так происходило, когда ей было 20 – 30 лет. Она постоянно заряжалась алкоголем, перед тем как заняться любовью. После того как британка начала вести трезвый образ жизни, понадобилось два года, чтобы избавиться от привычки заниматься случайным сексом. Сейчас женщина наслаждается актом любви без капли алкоголя и очень рада этим переменам.

Потеряла счет случаям пьяного секса

27-летняя Рэйчел Льюис живет в Лондоне. В подростковом возрасте она была неуверенной в себе, а после 21-летия поняла, что о комплексах можно забыть с помощью алкоголя. Спиртное развязывало язык и придавало храбрости для того, чтобы заводить разговор с парнями.

Алкоголь изменил социальную жизнь девушки. Выпив, она становилась разговорчивой и флиртовала с мужчинами, набираясь смелости сделать первый шаг. Рэйчел легко решалась переспать с парнем после употребления крепких напитков. Она потеряла счет случайным сексуальным связям.

Два года спустя девушка попыталась самоопределиться. Она осознала, что ни разу не пробовала заниматься любовью на трезвую голову. Британка поняла, что это ненормально, и решила лечь в постель с мужчиной без алкоголя. На то, чтобы отважиться на такой смелый шаг, у Рэйчел ушло два года. Сейчас британка не пьет, когда идет гулять с друзьями, чтобы опять не пробудить в себе неконтролируемое чувство вожделения.

Вино помогало ощущать себя сексуальной

32-летняя Меган Томас живет с дочерью и сыном в Кенте. После развода с мужем пять лет назад она начала ходить на свидания. Из-за стресса, вызванного расставанием с супругом, она потеряла уверенность в себе и очень похудела. Алкоголь помогал женщине успокоиться и придавал смелости перед очередной встречей с мужчиной.

После нескольких бокалов вина большинство парней казались ей более привлекательными. В некоторых ситуациях женщина не получила бы удовольствия от свидания, если бы не была пьяна. Алкоголь давал возможность чувствовать себя соблазнительнее и легче соглашаться на секс. В результате занятия любовью перестали приносить удовлетворение, поскольку ощущения Меган были полностью заблокированы из-за выпитого спиртного. Она больше не занималась сексом на трезвую голову.