Как после долгого перерыва начать заниматься сексом

«Я овдовела почти 10 лет назад. С того времени в моей жизни не было интима. Сначала даже и думать о том, чтобы лечь в постель с каким-то другим мужчиной. Затем боль потери ушла, но я стала стесняться своего возраста и статуса, вроде не положено вдове о таком думать. Только скорбеть. Сейчас дети выросли, мне 55 лет, и я очень боюсь снова начинать отношения: стесняюсь возраста, и иногда кажется, что после 10-летнего перерыва я совсем забыла, как это бывает»,

- Инна, 55 лет.

- Здравствуйте, Инна. Эмоции, которые вы испытываете, вполне естественны. Вряд ли вы думали когда-то, что ваша жизнь сложится именно так. Но, тем не менее, судьба распорядилась таким вот образом. Сейчас, если на горизонте появляется претендент, скорее всего вас охватывают разные эмоции – страх, сомнения - «способна ли я кому-то понравиться, вызвать желание и страсть». Но и признаться в том, что был такой перерыв в интимной жизни тоже страшно – «если я скажу правду, то буду выглядеть нелепо».

Задайте сами себе откровенный вопрос – вы сейчас готовы к сексуальному контакту? Не потому, что надо, а потому, что хочется. Если ответ утвердительный и в жизни появился подходящий человек, надо быть готовым, что первый раз будет достаточно скомканным. После столь длительного перерыва он доставит массу переживаний, независимо от того, насколько опытен будет партнер.

Но заранее дайте себе обещание, что будете добрее к своему телу: вы имеете право на радость и наслаждение.

Чтобы избежать насмешек, осуждения или непонимания, вовсе необязательно рассказывать новому избраннику о вашем сексуальном воздержании.

Если же вам не удалось пока встретить своего человека – не расстраивайтесь. В наше время отсутствие сексуальной жизни не синоним невостребованности, а личный выбор каждого. Не стоит думать, что за эти годы что-то глобально изменилось в организме. Без регулярной практики тело переходим в «режим ожидания» и привыкает получать разрядку другими способами – например, через творчество или спортивные нагрузки.