Итальянец объяснил манящую загадку русских женщин

Русские женщины являются самыми прекрасными и загадочными — к этому выводу приходят большинство иностранцев. Однако вся эта загадка объясняется знаменитой цитатой из кинофильма «Служебный роман»: «Ой, как не хочется Боже мой, как не хочется Но надо идти руководить!».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Итальянец Джанни Бандьера настолько проникся красотой и женственностью русских представительниц прекрасного пола, что написал и издал книгу о том, как жениться на русской женщине.

— Женственность, элегантность, манера себя вести... В России женщины умеют быть женщинами, а мужчины — мужчинами, — подчеркнул иностранец.

По его словам, в Европе уже практически стерты границы между полами. Например, в Италии, как пояснил Джанни Бандьера, женщины чаще стали подражать представителям сильного пола. Они копируют стиль одежды, манеру говорить, более агрессивное поведение. Он утверждает, что там стало почти невозможно познакомиться с понравившейся женщиной, именно поэтому мужчины «потеряли ориентиры».