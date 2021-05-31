Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Итальянец объяснил манящую загадку русских женщин

Вечерняя Москваиещё 1
6 часов назад
Русские женщины являются самыми прекрасными и загадочными — к этому выводу приходят большинство иностранцев. Однако вся эта загадка объясняется знаменитой цитатой из кинофильма «Служебный роман»: «Ой, как не хочется Боже мой, как не хочется Но надо идти руководить!».
Итальянец объяснил манящую загадку русских женщин
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Итальянец Джанни Бандьера настолько проникся красотой и женственностью русских представительниц прекрасного пола, что написал и издал книгу о том, как жениться на русской женщине.
— Женственность, элегантность, манера себя вести... В России женщины умеют быть женщинами, а мужчины — мужчинами, — подчеркнул иностранец.
По его словам, в Европе уже практически стерты границы между полами. Например, в Италии, как пояснил Джанни Бандьера, женщины чаще стали подражать представителям сильного пола. Они копируют стиль одежды, манеру говорить, более агрессивное поведение. Он утверждает, что там стало почти невозможно познакомиться с понравившейся женщиной, именно поэтому мужчины «потеряли ориентиры».
Помимо этого, иностранец добавил, что русские женщины искусно умеют совмещать работу с домашними делами. Кроме того, они не чувствуют никаких ущемлений в своих правах в профессиональной сфере деятельности. А вот европейки постоянно за что-то борются, отмечает «Царьград».
Любовь,Царьград ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители