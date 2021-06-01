Признаки грядущего разрыва отношений

Психолог Алекс Скотт рассказала о том, что может намекнуть на скорое расставание с партнером.

Фото: 0WMJ.RU 0WMJ.RU

Первый признак — когда вы начинаете говорить с партнером с презрением, будто бы считаете себя лучше него.

Второй признак, часто идущий рука об руку с первым — попытки защищаться. Во всех отношениях иногда что-то идет не так, и агрессивная защита навредит больше, чем искреннее признание вины.

Например, ваш партнер говорит, что ему что-то не нравится, а вы защищаете свой характер вместо того, чтобы услышать претензию и приготовиться к переменам,

— объясняет Алекс. Третий признак — это игнор. Вы начинаете игнорировать партнера в качестве наказания, молчать в ответ на его вопросы, передвигаться по дому как укоризненный признак. Не надо так.