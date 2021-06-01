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Признаки грядущего разрыва отношений

WMJ.ru
5 часов назад
Психолог Алекс Скотт рассказала о том, что может намекнуть на скорое расставание с партнером.
Признаки грядущего разрыва отношений
Фото: 0WMJ.RU 0WMJ.RU
Первый признак — когда вы начинаете говорить с партнером с презрением, будто бы считаете себя лучше него.
Второй признак, часто идущий рука об руку с первым — попытки защищаться. Во всех отношениях иногда что-то идет не так, и агрессивная защита навредит больше, чем искреннее признание вины.
Например, ваш партнер говорит, что ему что-то не нравится, а вы защищаете свой характер вместо того, чтобы услышать претензию и приготовиться к переменам,
— объясняет Алекс. Третий признак — это игнор. Вы начинаете игнорировать партнера в качестве наказания, молчать в ответ на его вопросы, передвигаться по дому как укоризненный признак. Не надо так.
И четвертый признак — это постоянная критика характера человека в целом, а не отдельных его поступков и инцидентов. Если вы нашли в своих отношениях такие признаки, роман или брак не обязательно обречен — но, кажется, вам надо многое обдумать и обсудить.
Любовь,Алекс Скотт,
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