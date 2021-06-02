Полицейский притворился геем ради крупного наследства

Бывший полицейский из австралийского штата Новый Южный Уэльс притворился геем ради крупного наследства. Об этом сообщает издание Pink News.

Фото: Loren Elliott / Reuters Loren Elliott / Reuters

Полицейский Окан Йесилхат (Okan Yesilhat) пытался оспорить завещание фармацевта Джорджа Склавоса (George Sсlavos), сфабриковав 14-летние отношения между ними. Сотрудник правоохранительных органов заявил, что тайно был де-факто партнером Склавоса, который был старше его на 30 лет, и таким образом может претендовать на его наследство в шесть миллионов австралийских долларов (57 миллионов рублей).

Всего через три с половиной часа после того, как Склавос перенес сердечный приступ в августе 2013 года, Йесилхат перевел себе 200 тысяч австралийских долларов (11,4 миллиона рублей) со счета фармацевта. Как установило следствие позже, это была самая крупная разовая транзакция за все время существования счета фармацевта.

Сам Склавос завещал состояние двум племянницам. Он никогда не был женат, у него не было своих детей. Наследницы подали на Йесилхата в суд. Следствие установило, что полицейский был женат на двух разных женщинах за 14 лет, в течение которых, как он заявляет, у него были отношения с Склавосом.

В декабре 2018 года суд признал бывшего полицейского виновным по 14 пунктам, связанным с мошенничеством и незаконным присвоением денег со счетов Склавоса. Его приговорили к двум годам исправительного срока и 750 часам общественных работ. Ему также необходимо выплатить судебные издержки.

В мае 2021 года апелляционный суд Нового Южного Уэльса отклонил иск Йесилхата о том, что он состоял в партнерстве с покойным фармацевтом, и отказался пересматривать прошлое решение суда.

Согласно австралийскому законодательству, пара может считаться партнерами де-факто, если они не состоят в браке, но постоянно совместно проживали по меньшей мере два года. Суд может принять во внимание длительность отношений, финансовую независимость и степень взаимной приверженности к совместной жизни.

Если человек признан партнером де-факто, это дает ему право претендовать на наследство другого партнера в случае его смерти и получать причитающиеся ему социальные выплаты.