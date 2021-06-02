Ученые: порно положительно влияет на женщин

Ученые из США и Венгрии обнаружили, что просмотр порнофильмов оказывает положительное влияние на женщин. Результаты исследование публикует издание PsyPost. Подробнее в материале "Рамблера".

В эксперименте поучаствовали 2433 женщины из США и Венгрии. Каждая из них прошла анонимный опрос о своей сексуальной жизни. Психологи хотели выяснить, влияет ли регулярный просмотр порно на сексуальную активность: частоту секса, скорость достижения оргазма и его интенсивность, и многое другое.

Изначально было известно, что во время мастурбации смотрят порно в основном зрелые женщины, которые находятся на этапе пременопаузы, женщины с тревожными расстройствами, лесбиянки и бисексуалы и полиаморы.

По результатам эксперимента оказалось, что регулярный просмотр порнофильмов положительно сказался на сексуальной жизни участниц. Выяснилось, что во время мастурбации им было легче достичь возбуждения и оргазма, а сам оргазм был дольше и ярче в сравнении с теми, кто не смотрел порно. Также обнаружилось, что во время секса с партнером участницам, которые регулярно смотрели порно, было легче возбудиться, а оргазм наступал не так быстро.

Ученые отметили, что связи между просмотром порно и удовлетворенностью сексуальными отношениями они не нашли, и, по мнению исследователей, в этом аспекте играют роль другие факторы.