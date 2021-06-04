Всего на ушной раковине 170 биологически активных точек, но нас интересуют только те, что обладают секс-потенциалом. Рассказываем, как стимулировать либидо с помощью массажа ушей.

Почесывание за ухом даже котикам приятно, что уж о людях говорить. Вот, например, женщина любит ушами не в смысле навешивания туда словесной лапши со стороны бойфренда, а буквально — если поцеловать, пощекотать, укусить.

Завиток — наружный край уха, где много нервных окончаний.

Мочка. По данным сексологов, есть шанс получить оргазм всего-то в результате ее стимуляции.

Внутренняя полость. Тут вроде все ясно, но сексологи не советуют лезть туда языком, не предупредив партнера: реакция может быть м-м-м неожиданной.

Точки Иеронима Босха, названные так даже не в честь голландского живописца, а по мотивам его триптиха «Сад земных наслаждений». При чем здесь уши, станет ясно, если пристально рассмотрите правую створку «Музыкальный ад». Точек Босха две: одна отвечает за снижение либидо, вторая — за повышение. С мужчинами такое тоже работает. Помните фильм «1 + 1»? У полностью парализованного французского аристократа чувствительными остались только уши — зато насколько чувствительными! Это, конечно, гипертрофированный случай, но близкий к правде. На ушах есть зоны и точки, прикосновение к которым возбудит даже асексуала. Запоминайте эти волшебные места.

Самый эротичный жест — заправить прядь волос за ухо. Самый возбуждающий — пощекотать кончиком пальца наружный край уха.

Вот и в бестселлере по соблазнению 269 Amazing Sex Tips And Tricks For Men автор Анн Хупер советует: «Нежно проведите пальцем по краю ее уха. Если реакция положительная — коснитесь уха кончиком носа. Ощутив ваше дыхание, она точно заведется». Ну и пусть книге уже 12 лет — лайфхак-то бессмертен.

Аурикулотерапия — она же акупунктура уха — использует стимуляцию ушной раковины для лечения всяких заболеваний от аллергии до ожирения. При сниженном либидо эта штука тоже работает. В распоряжении аурикулотерапевтов — точечный массаж, иглоукалывание, а еще микротоки, лазер и магнитотерапия. Хотя язык и руки партнера все равно круче справятся.