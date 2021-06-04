«Муж — это не гинеколог»: как вернуть секс после родов

Первые пять-шесть месяцев после родов — самое ответственное и трудное время для молодых родителей. У них может вообще не появляться желание заниматься сексом. А если оно и возникает, реализовать его на практике бывает сложно. В беседе с «Рамблером» психотерапевт, сексолог, автор курса «Самооценка женщины» Анастасия Филиппова рассказала, почему после родов происходят изменения в интимной сфере, и как решить эту проблему.

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Усталость и не только

После родов молодая семья целиком погружается в уход за ребенком. Порой из-за усталости у мужа или жены вообще не появляется мыслей о сексе. Или же они иногда используют время, когда малыш спит, чтобы на скорую руку насладиться друг другом.

Уровень либидо супругов во многом зависит от того, насколько каждый из них погружен в процесс ухода за новорожденным. Разделение обязанностей поможет привыкнуть к тому, что приходится совмещать роли и родителей, и сексуальных

партнеров.

Гормоны и либидо

У многих женщин из-за гормональных изменений после родов вообще пропадает желание заниматься сексом. Повышается уровень окситоцина, который укрепляет связь между матерью и ребенком. Женщина ощущает повышенную привязанность к младенцу, из-за чего мужчина перестает для нее быть центром внимания. В результате наряду с ощущением счастья и полноты жизни муж испытывает вину и чувство, что он лишний в доме. Это и становится препятствием к интимным отношениям.

Правда, случается и обратная ситуация. Если мама кормит малыша грудью, количество гормонов, повышающих уровень либидо, в ее организме увеличивается. Если так происходит, важно не замалчивать проблему и откровенно поговорить с мужем о своих и его желаниях.

Почему мужчина не хочет секса?

Многие полагают, что уровень сексуального возбуждения после рождения малыша снижается у мамы. Но у папы есть не меньше оснований для отказа от интимной жизни. Почему так происходит?

После родов у женщины меняется внешность. Порой она и сама кажется себе непривлекательной. Погружаясь в быт, молодая мама забывает об уходе за собой. Косметика, туфли на шпильках, прически у многих уходят в прошлое. Женщина перестает

быть для мужа привлекательной любовницей, и интерес к интимным утехам ослабевает.

К одной из причин мужской холодности можно отнести и расширенное влагалище женщины. Пропадает эффект тугого входа, что мешает мужчине получать удовольствие

от близости. Со временем мышцы влагалища сокращаются, и оно

возвращает свои «оргазмические» функции. Но лучше будет

заняться интимной гимнастикой, чтобы повысить свое либидо и дарить себе и супругу больше радости от секса.

Препятствием для активной половой жизни также может стать присутствие мужчины на родах. Сейчас это в тренде. Но не стоит забывать, что муж — это не гинеколог. Практика показывает, что большинство представителей сильного пола потом долго избавляются от психологической травмы. И если женщина относится к процессу родов как к временной необходимости, то для мужчины это шок!

Как вернуть секс в повседневную жизнь

Если после родов у одного или обоих супругов пропало желание заниматься сексом, самое худшее — молчать о проблеме. Нельзя отворачиваться к стенке и делать вид, что спишь, только потому, что не хочется интимной близости.

Нужно совместно пересмотреть отношения и направить их в новое русло. Если раньше потребность заниматься сексом возникала спонтанно, то теперь интимную жизнь придется выстраивать в графике. Порой такие резкие перемены встречают внутреннее

сопротивление. Но со временем к ним привыкают.

Не замалчивайте проблему: разговаривайте с мужем. Важно прийти к решению, которое устроит обоих, выяснить, почему вдруг угасло желание наслаждаться друг другом. Откровенные беседы многое прояснят в отношениях, и вы сможете по-новому