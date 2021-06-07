Как разнообразить сексуальную жизнь летом

Секс-специалист, доктор Эмили Морз (Emily Morse) назвала способы разнообразить интимную жизнь в летний период. Об этом пишет Daily Star
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Так, одним из способов сделать сексуальную жизнь ярче и интереснее специалист назвала купание голышом. По ее словам, это позволяет людям «почувствовать себя живыми». Во-вторых, доктор Эмили посоветовала попробовать заняться сексом на улице. Она пояснила, что смена обстановки может «творить чудеса», главное, никому не попадаться на глаза, указала специалист.
В-третьих, Эмили рекомендует попробовать «поиграть» с высокими и низкими температурами: например, провести кубиком льда по телу партнера или капнуть растопленным шоколадом. В качестве еще одного способа разнообразить интимную жизнь она предложила заняться сексом в отеле. Специалист отметила, что на фоне пандемии коронавируса в условиях закрытых границ и невозможности путешествовать это могло бы стать отличной заменой близости в туристических поездках.
Кроме того, доктор посоветовала чаще и больше заниматься оральным сексом, отметив при этом, что такой способ отлично подходит не только для лета, но и для любого времени года.
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