Как разнообразить сексуальную жизнь летом

Секс-специалист, доктор Эмили Морз (Emily Morse) назвала способы разнообразить интимную жизнь в летний период. Об этом пишет Daily Star

Так, одним из способов сделать сексуальную жизнь ярче и интереснее специалист назвала купание голышом. По ее словам, это позволяет людям «почувствовать себя живыми». Во-вторых, доктор Эмили посоветовала попробовать заняться сексом на улице. Она пояснила, что смена обстановки может «творить чудеса», главное, никому не попадаться на глаза, указала специалист.

В-третьих, Эмили рекомендует попробовать «поиграть» с высокими и низкими температурами: например, провести кубиком льда по телу партнера или капнуть растопленным шоколадом. В качестве еще одного способа разнообразить интимную жизнь она предложила заняться сексом в отеле. Специалист отметила, что на фоне пандемии коронавируса в условиях закрытых границ и невозможности путешествовать это могло бы стать отличной заменой близости в туристических поездках.

Кроме того, доктор посоветовала чаще и больше заниматься оральным сексом, отметив при этом, что такой способ отлично подходит не только для лета, но и для любого времени года.