«Противоположности притягиваются» — мы часто слышим эту фразу, когда разговор заходит об отношениях. Однако, когда дело касается секса и близости , противоположные взгляды партнеров могут стать причиной конфликтов и недопонимания. Разбираемся, что делать, если в вашей паре разные представления о том, «как, когда и сколько», и как сгладить разницу сексуальных темпераментов.

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Сексуальный темперамент vs либидо

Когда речь идет о сексе, одним из основных понятий становится «либидо» (lĭbīdo — «похоть, желание, страсть, стремление»). Термин был разработан Зигмундом Фрейдом в теории психоанализа для описания различных проявлений сексуальности. В современной сексологии «либидо» используется именно в контексте полового влечения, когда мы говорим о желании человека заниматься сексом.

Сексуальный темперамент — это относительно новое понятие, о нем можно прочитать во второй главе « Как хочет женщина » Эмили Нагоски. С помощью этого словосочетания Нагоски описывает человеческое поведение и отношение к сексу в большей степени со стороны психологии и культуры. В сексуальный темперамент входят социальные установки, традиции и нормы. Влияет на его формирование и характер самого человека, и то, как о сексе говорят в его семье, окружении, медиа. Важную роль играет и менталитет. От сексуального темперамента человека зависит, как он демонстрирует партнеру желание, какие сексуальные практики считает приемлемыми, а какие вызывают отторжение. Также от этого будет зависеть, как человек проявляет чувства к партнеру, находясь в отношениях. На сегодняшний день определить свой сексуальный темперамент предлагают самые разные онлайн-тесты, а СМИ предлагают «народные» методы — потенциал человека предлагают определять по размеру носа или ноги. Впрочем, и тот, и другой подход должны подвергаться сомнению в равной степени.

Сильный, или гиперсексуальный, темперамент, обладатели которого легко возбуждаются, а внешние раздражители или стресс едва ли могут снизить их желание заниматься сексом. Такому человеку все равно, как он выглядит во время секса, что на нем/ней/партнере надето, используется ли средство контрацепции и так далее. Средним темпераментом, согласно статистике, обладает преобладающее большинство людей (около 80% мужчин и женщин), которое наделено умеренным сексуальным аппетитом. При этом внешние и внутренние раздражители могут в некоторой степени влиять на желание и возможность заниматься сексом. Обладатели слабого сексуального темперамента легко отказываются от секса. При этом они могут испытывать сексуальное желание, но слишком много посторонних факторов способны ограничить их в получении удовольствия от процесса. Обычно выделяют три типа сексуального темперамента:

«Как практикующий психотерапевт и сексотерапевт, в начале я бы сказала, что любая классификация — как дает нам больше понимания о вопросе, но так и упрощает «личность» человека, кого мы в эту классификацию записываем. Классификация не учитывает, что каждый человек имеет свою личную историю, свои эмоциональные травмы (характер которых будет напрямую влиять и на сексуальную сферу жизни), свои ключевые эмоциональные потребности (в том числе те, которые с детства могут находиться в дефиците, а значит во взрослой жизни человек будет стремится закрыть их любой ценой; чаще всего с помощью других людей), свои цели в жизни, свои убеждения и внутренние

Сексуальность и сексуальный желание — вопросы очень объемные и зависят от многих факторов. Когда мы говорим о сексуальном темпераменте — это звучит как константа. Однако, сексуальное желание у одного человека может существенно меняться в разные жизненные периоды и при личностной проработке (когда человек решает свои внутренние конфликты, становится более зрелым и самодостаточным, работает с уровнем своей тревожности и тд).»,

— комментирует Кристина Костикова психолог, психоаналитический психотерапевт, сексотерапевт и бизнес-коуч, член Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования, автор и эксперт Psychologies, Lifehacker.

Когда темпераменты разные

«Например, женщина, воспитанная в восточной традиции, не будет проявлять инициативу в постели. За двадцать лет брака она этого не сделала, и в результате ее супруг с более западным воспитанием выступил инициатором похода к психологу, просто чтобы разобраться, остался ли еще в их отношениях какой-то интерес, хочет ли его жена интимной близости»,

вопросы личных границ и ответственности в отношениях;



вопросы полигамии и моногамии;



гендерные стереотипы и роли. Разница в сексуальных темпераментах партнеров может касаться не только того, кто проявляет инициативу или сколько раз в неделю пара занимается сексом. Она также может затрагивать куда более глубокие и болезненные места в отношениях:

Нередко на почве этих различий случаются конфликты, удовлетворенность отношениями падает, и пары оказываются либо в кабинете у психолога, либо на грани расставания. Но что, если различие сексуальных темпераментов — не приговор и не «несовместимость»?

Разные темпераменты не обязательно конфликтуют, с тем же успехом они могут дополнять друг друга, но, конечно, для этого партнерам придется приложить некоторые усилия.

Что делать, когда разница сексуальных темпераментов дает о себе знать

Подумайте, что могло стать причиной изменений, если они появились внезапно

Желание партнера заниматься сексом может снизиться или повыситься по самым разным причинам: из-за стресса на работе, проблем со здоровьем, конфликтов с близкими людьми, появления ребенка, начала нового проекта. Найдя отправную точку, вы сможете изменить обстоятельства или свое отношение к ним.

Просто поговорите

Когда вас что-то не устраивает, замалчивать проблему не имеет смысла, равно как и решать ее радикально. Если для вас приоритетны отношения с определенным человеком, а не регулярность секса и набор используемых в процессе поз, вам стоит сесть за стол переговоров, где вы сможете договориться, например, о периодичности секса, табу или стоп-словах.

Смените обстановку

Устройте себе и партнеру свидание, квест с пикантными заданиями или партию в настольную игру для взрослых. Можете добавить что-то новое и в сам процесс близости: от ролевых игр до использования игрушек.

«Если у партнеров есть несовпадение в теме сексуального желания — прежде всего, это нужно обсуждать в паре — спокойно, без претензий друг к другу и с уважением к отличиям другого человека. Можно обсудить: «Всегда ли так было? Если нет, то с чем это может быть связано? Что беспокоит каждого из партнеров? О чем фантазирует в сексуальном плане каждый? Как вы можете помочь

Нужно искать компромиссы (например, самоудовлетворение), если отношения важны для обоих. Ключевое — не врать себе, что партнер должен измениться ради вас. Да, это может произойти, но только если он сам этого захочет»,

— комментирует Кристина Костикова.

Иногда бывают ситуации, когда партнеры не готовы обсуждать различия и делать шаги навстречу друг другу. В таких обстоятельствах могут пострадать не только отношения, но и сами их участники. Партнеры могут чувствовать себя виноватыми или «неправильными», и в такой ситуации важно помнить, что несовпадение сексуальных темпераментов — это нормально.