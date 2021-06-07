Обсуждать секс в России не принято, поэтому в этой теме так много серых зон и неловкостей. В первой серии подкаста "Активное согласие" мы решили поговорить о теме личных границ. У каждого они есть, но далеко не каждый знает, как их выстроить и защитить.

Дело в том, что нарушение личных границ неизбежно ведет к насилию. И, к сожалению, очень часто насилие происходит, потому что человек даже не догадывается о том, что делает что-то не так. Один партнер может совершать неприятные действия неосознанно, а другой может соглашаться на интимную близость из чувства долга или страха, а не из своего удовольствия и желания.

Сегодня мы вместе с психологом и гештальт-терапевтом Юлией Белоноговой разбираем тему личных границ в сексе. Юля рассказывает, как проявить активное согласие и как принять отказ. Что делать, если человек всячески намекал на близость, но потом резко перестал. Где начинается насилие, как его избежать и как перестать манипулировать сексом.

Оказывается, манипуляции сексом пронизывают нашу жизнь. Но далеко не всегда это вообще про близость. Очень часто запреты и шантаж помогают нам добиться внимания и теплоты, но есть и другие, более экологичные приемы, которые помогут наладить жизнь в паре.

Коротко о главном

1.10 - Почему трудно и стыдно говорить про секс

2.10 - Что такое активное согласие и как его проявлять

5.30 - Нужны ли справки на согласие и как не «убить» секс словами

11.30 - Что такое личные границы и как они меняются

14.30 - Отстаивать границы — это норма или

15.16 - Новая этика или «раньше было проще»

24.40 - Подчинимся ли мы новым правилам сексуальных договоренностей?

29.57 - Как понять, что ты хочешь секса и почему увлажнение не всегда показатель желания

35.10 - Секс-шантаж и манипуляции в обе стороны

45.00 - Что делать, если тебе отказали или секс неожиданно прервался. Можно ли злиться?

51.45 - Как принять неожиданное поведение в сексе: чрезмерный холод, бегство, слезы

54.29 - Что такое сексуальное извращение и когда реально стоит опасаться

В подкасте участвовали: