11 видов женского оргазма — как достичь каждый

Если вы думаете, что знаете о женском оргазме все, то вы глубоко заблуждаетесь.
Фото: Кадр из фильма "Когда Гарри встретил Салли"Кадр из фильма "Когда Гарри встретил Салли"
Психотерапевт и эксперт по взаимоотношениям Нил Уилки рассказал редакции Glamour
о дюжине видов женского оргазма.
Клиторальный
Клитор — главная эрогенная зона женщин, расположенная у верхних концов малых половых губ. Стимуляция клитора пальцами, языком или секс-игрушками вызывает самые яркие оргазмы.
Вагинальный
Достичь его можно, стимулируя точку G на передней стенке влагалища.
Глубокий вагинальный
На точке G вагинальный оргазм не заканчивается. Стимуляция точек А и O принесет не меньшее наслаждение.
Сквиртующий
Женская эякуляция сводится к выделению жидкости из влагалища и желез вокруг уретры и, как правило, происходит при вагинальном контакте.
Церквиальный
Он же оргазм шейки матки, достигается путем глубокого проникновения.
Анальный
Анальный секс — удовольствие не для всех. Многие находят его недопустимым и болезненным, однако есть и те, кто получает от него удовольствие. Неудивительно, ведь анус находится рядом с влагалищем и клитором, так что некоторые мышцы и нервные окончания у них общие.
Оргазм сосков
Правильные ласки груди способны обеспечить женщинам не меньший фейерверк эмоций, уверяют сексологи.
Смешанный
Стимулируйте не одну, а сразу несколько эрогенных зон — и смешанный оргазм вам обеспечен.
Коргазм
Возникает при выполнении некоторых физических упражнений, в которых задействованы мышцы живота и таза.
Оргазм во сне
Считается, что эротические сны вызывают прилив крови к гениталиям и другим эрогенным зонам.
Мультиоргазм
Способность получать один оргазм за другим — это ли не мечта. У женщин возбуждение спадает медленнее, чем у мужчин. Войдя в экстаз, не останавливайтесь и продолжайте стимуляцию. Начинайте сжимать и разжимать мышцы Кегеля, чтобы вызвать дополнительный прилив крови к гениталиям и повысить шансы на череду оргазмов.