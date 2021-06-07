11 видов женского оргазма — как достичь каждый

Если вы думаете, что знаете о женском оргазме все, то вы глубоко заблуждаетесь.

Фото: Кадр из фильма "Когда Гарри встретил Салли" Кадр из фильма "Когда Гарри встретил Салли"

Психотерапевт и эксперт по взаимоотношениям Нил Уилки рассказал редакции Glamour о дюжине видов женского оргазма.

Клиторальный

Клитор — главная эрогенная зона женщин, расположенная у верхних концов малых половых губ. Стимуляция клитора пальцами, языком или секс-игрушками вызывает самые яркие оргазмы.

Вагинальный

Достичь его можно, стимулируя точку G на передней стенке влагалища.

Глубокий вагинальный

На точке G вагинальный оргазм не заканчивается. Стимуляция точек А и O принесет не меньшее наслаждение.

Сквиртующий

Женская эякуляция сводится к выделению жидкости из влагалища и желез вокруг уретры и, как правило, происходит при вагинальном контакте.

Церквиальный

Он же оргазм шейки матки, достигается путем глубокого проникновения.

Анальный

Анальный секс — удовольствие не для всех. Многие находят его недопустимым и болезненным, однако есть и те, кто получает от него удовольствие. Неудивительно, ведь анус находится рядом с влагалищем и клитором, так что некоторые мышцы и нервные окончания у них общие.

Оргазм сосков

Правильные ласки груди способны обеспечить женщинам не меньший фейерверк эмоций, уверяют сексологи.

Смешанный

Стимулируйте не одну, а сразу несколько эрогенных зон — и смешанный оргазм вам обеспечен.

Коргазм

Возникает при выполнении некоторых физических упражнений, в которых задействованы мышцы живота и таза.

Оргазм во сне

Считается, что эротические сны вызывают прилив крови к гениталиям и другим эрогенным зонам.

Мультиоргазм