Ученые разделили сексуальных партнеров на 5 новых типов

Группа ученых из Шотландии разработала новую классификацию отношений полов. По их мнению, предыдущая градация («постоянный» – «случайный») не отражает реалий современного мира. Пойти на новое разделение по типам исследователям пришлось для предотвращения и анализа распространения венерических заболеваний.

Так, эксперты предлагают ввести новую медицинскую классификацию, состоящую из пяти категорий: «постоянный», «новый», «партнеры по сексу», «на один раз» и «работник секс-индустрии». Причем для каждого типа отношений характерны свои особенности.

«Постоянные» объединены не только регулярным интимом, но и общими прошлыми воспоминаниями, а также совместными планами на будущее.

«Новые». У них нет общего прошлого, но они испытывают усиливающуюся эмоциональную связь и намерены сохранить отношения в будущем.

«Партнеры по сексу». Это те люди, у которых была встреча в постели, возможно, несколько раз, и есть высокая вероятность новых контактов. Однако за рамки физиологии отношения не выходят.

«На один раз». С ним интим был лишь однажды – и только ради удовольствия. Нет ни общего прошлого, ни будущего, ни эмоциональной связи и привязанности.