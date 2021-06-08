Как правильно пережить расставание

Рано или поздно это происходит со всеми. Любые логичные слова и поддержка не утешают, скорее раздражают. Но рано или поздно придется брать себя в руки и идти дальше. Спросили у профи, как это сделать с минимальными потерями.

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Конец отношений – это не повод впадать в депрессию, даже если в моменте очень хочется рыдать в подушку, есть сладости, смотреть мелодрамы и перечитывать переписки, то ругая, то скучая по бывшему. Но это не конструктивно. Через несколько дней ты поймешь, что все это было к лучшему (даже если сейчас у тебя нет понимания, почему все случилось именно так). Восприми эту ситуацию как возможность сделать работу над ошибками. А помочь вернуться к обычному ритму жизни без грусти, слез и ностальгии помогут советы энергопсихолога Юлии Франгулян.

Напиши письмо благодарности

Предчувствуя скептицизм, скажем сразу – это не банальная практика из коучинга и не дань инфоцыганщине. Это – хороший способ экологичной рефлексии, который поможет отпустить ушедшие чувства и отношения без досады и фальши (чтобы потом не заходить на второй круг).Именно слова благодарности, которые должны быть направлены как к себе, так и к партнеру, помогут максимально целостно и гармонично завершить процесс расставания и освободить вас от энергии друг друга.

Напишите письмо и искренне поблагодарите партнера за эмоции, счастливые моменты, уроки и время. Что делать с этим письмом – решать тебе. Кому-то необходимо это письмо обязательно отправить и возможно получить благодарность в ответ, а кому-то достаточно просто написать эти слова на лист бумаги и сжечь его, отпуская вместе с тем и партнера. Главное помнить, что благодарность нужна для того, чтобы вы могли взять из прошлых отношений все самое лучшее и на основе этих выводов построить следующие.

Поработай с эмоциональной созависимостью

Именно она – главная причина слез, боли и истерики. Твоя задача – не только освободиться от эмоций, но и отпустить партнера по-настоящему. Говоря проще, надо проработать свои чувства и действия, чтобы мысленно не переносить себя в прошлые отношения и погружать себя в те эмоции. Важно смириться с мыслью, что это уже прошлое, и возврата не будет.

Сталкиваться с последствиями ты будешь постоянно – когда проезжаешь знакомое место, смотришь ваш любимый фильм или слышишь знакомую песню по радио. Если не работать с воспоминаниями, жить будет невозможно – ты рискуешь загнать себя в депрессию, которая испортит и качество жизни на физическом уровне.

Эту проработку лучше делать с профессиональным специалистом, который буквально за 1-2 встречи сможет помочь стать свободнее от этих отношений. После таких проработок воспоминания о прошлом или какие-то напоминающие о прошлом моменты будут приносить только радостные эмоции, а не грусть. Но контролировать себя нужно постоянно – не ищи встречи с бывшим, не приезжай специально в спортзал или любимое кафе, чтобы “случайно” столкнуться с ним. Если будешь обходить эти места стороной и не сыпать себе соль на рану, купая себя в жалости, тем легче переживешь разрыв. А на место чего-то старого всегда приходит что-то новое. Это правило работает всегда.

Напиши «дорожную карту»

Все как на работе, но в жизни это правило тоже работает. Во-первых, всегда полезно оценить, где ты сейчас, куда двигаешься, что тебе мешает и зачем тебе все это нужно. Это – хороший способ объективно оценить со стороны и себя, и ситуацию, что в момент эмоций сделать непросто. Когда мы влюблены, по дефолту надеваем розовые очки и не можем замечать очевидное. Можно начать с того, чтобы выписать 10 главных ценностей и убеждений. Периодически с ними можно сверяться, чтобы понимать, подходит партнер или нет. Сделай это и в самом начале отношений, чтобы понять, разделяет ли партнер твою позицию.

После расставания это обязательный пункт. Есть шансы, что ты поймешь, что парень совсем тебе не подходил. Тогда и расстраиваться не надо.

Прояви любовь и заботу к себе

Только не в теории, новая кофта, бьюти-ванна и красивая укладка могут не сработать. И не ограничивайся на мотивирующих постах блогеров и коучей из соц. сетей. Думать и делать – все-таки разные вещи, а отношения часто даются нам не на всю жизнь, а для того, чтобы пережить какие-то ситуации и вынести опыт. Мы подсознательно можем выбирать партнера, который наполняет нас там, где по каким-то причинам осталось пусто, например уверенность или любовь к себе. Встречая человека, который закрывает эти потребности, мы чувствуем себя счастливыми и гармоничными. Когда человек уходит из нашей жизни, уходят и ощущения, возвращается гнетущее состояние пустоты.

Заполни ее сама, не жди, что придет другой человек и сделает это. Если сможешь быть счастливой без парня, будешь чувствовать себя хорошо и после расставания. А следующие отношения будут только лучше, потому что партнер станет не способом заполнить пустоту.

С ним ты сможешь построить полноценные, гармоничные отношения, а не выстраивать созависимость, от которой будешь страдать и до, и после.

Расслабься и получай удовольствие

Банально, но эффективно – когда успокоишься, поймешь, что из любой ситуации можно и нужно извлекать выгоду. Позволь себе делать все, что приносит радость – от встреч с друзьями до путешествий. Уровень удовольствия от жизни станет выше, появится энергия, и процесс разрыва пройдет легче и менее болезненно.