Сам подтянулся, морщины разгладились: как Дарина Эрвин преобразила Александра Цекало

Молодая жена продюсера Александра Цекало
, художница Дарина Эрвин, превратила его буквально в «другого мужчину». Рядом с ней он помолодел, как отмечают его друзья, минимум лет на десять. Сегодня Цекало выглядит совсем не так, как в своих предыдущих отношениях с женщинами. Александр Цекало. Фото: Globallookpress.com За последние несколько лет он сбросил лишние десять килограммов, сам подтянулся. Морщины разгладились. Александр занимается спортом, плаванием, правильно питается. Много времени проводит с женой у океана в Лос-Анджелесе. Как отмечает Цекало, они с женой Даришей очень сильно любят друг друга. Супруги вместе готовят еду, смотрят сериалы, очень часто, по его уверениям, занимаются любовью. больше по теме