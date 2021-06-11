Секс по дружбе. Как правильно спать с друзьями?

Сегодня, 9 июня, отмечают Международный день друзей. В честь это в спецвыпуске "Короче, Омск" (16+) мы расскажем о таком понятии, как дружба между мужчиной и женщиной. Это тема вечных споров. Большинство специалистов убеждены, что хорошие отношения у людей разного пола, которые вступали в половую связь, возможны.