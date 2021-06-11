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Секс по дружбе. Как правильно спать с друзьями?

Омск Здесь
5 часов назад
Сегодня, 9 июня, отмечают Международный день друзей. В честь это в спецвыпуске "Короче, Омск" (16+) мы расскажем о таком понятии, как дружба между мужчиной и женщиной. Это тема вечных споров. Большинство специалистов убеждены, что хорошие отношения у людей разного пола, которые вступали в половую связь, возможны.
Секс по дружбе. Как правильно спать с друзьями?
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь
Врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев рассказал, что секс по дружбе - это секс без обязательств, но порой он переходит во что-то большее. Тем более, если один из партнёров вкладывает в него уже другой смысл.
Традиционно так: если мужчина говорит о дружеском сексе, то он имеет в виду его. Женщины же сначала говорят, что секс по дружбе, но потом они хотят всё это себе прибрать к рукам, - отмечает Тимофеев.
Почему важно решать эти вопросы на берегу, почему часто секс по дружбе выходит за рамки обычной интимной связи, и как правильно в этом смысле выбирать "друзей", узнаете, посмотрев видео.
Любовь,Оргазм,Красивый секс,Сергей Тимофеев,
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