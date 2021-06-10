8 советов, как пережить измену и начать с чистого листа

Знаете ли вы, что измена может стать причиной более счастливого и крепкого брака? По крайней мере, так утверждают британские психологи. Главное – правильно выйти из подавленного состояния после интрижки любимого человека на стороне. Эксперты говорят, что если человеку, которого предали, удастся справиться с болью и разочарованием, для него может наступить новый и лучший этап в отношениях. Узнайте, как прийти в себя и возродить доверие после предательства второй половинки, из нашего материала. Измена – одна из самых частых причин разводов. Тем не менее, специалисты утверждают, что правильный выход из неприятной ситуации может улучшить жизнь обоим партнерам, если они захотят продолжить отношения. Как же настроить себя на позитивную волну и заставить идти вперед?

Вот советы от ведущих британских психологов, которые помогут справиться с депрессией и начать общую историю с чистого листа.

1. Не проходите мимо

Не пробуйте «пройти мимо» измены любимого человека. Эмоциональная боль влияет на мозг так же, как и физическая, поэтому лечить нужно и ее. Первый шаг к исцелению – осознание. Чем быстрее вы пройдете сквозь стадии отрицания, гнева, торгов и депрессии, тем скорее достигнете принятия ситуации.

2. Пересмотрите отношения

Если один из партнеров изменил, отношения уже никогда не будут такими, как прежде. Если вы хотите их сохранить, нужно начать строить совместную жизнь заново. Не требуйте, чтобы все было по-вашему только из-за того, что ваша вторая половинка виновата. Вместе обсуждайте проблемы, из-за которых вы оба чувствуете себя обиженными и неуслышанными.

3. Прекратите общаться с бывшими любовниками

Чтобы ваши отношения вышли на новый уровень, нужно оборвать все связи на стороне. Это касается обоих партнеров. Удалите бывших любовников из списка друзей в соцсетях и скажите близким, чтобы они никогда больше о них не напоминали.

4. Преобразите свою внешность

Смените свой образ — это поднимет моральный дух. Исследования американских ученых доказали, что стрижка во время эмоционального расстройства заряжает позитивом. Но не переусердствуйте! Результаты других экспериментов привели ученых к выводу, что навыки саморегулирования ослабевают, когда мы пытаемся заглушить гнев или разочарование радикальными изменениями внешнего вида. Лучше, если это будут постепенные минимальные трансформации.

5. Найдите людей, которым по-настоящему доверяете

Если вы решили остаться с партнером после измены, то, конечно, не захотите портить его репутацию в кругу знакомых. Тем не менее, вы будете нуждаться в людях, с которыми можно поделиться тем, через что вам пришлось пройти. Расскажите о своей боли самым близким друзьям, желательно тем, кто находится в браке уже долгое время и пережил бури в семейной жизни. Также можете поделиться своими проблемами в тематических группах в соцсетях или обратиться за помощью к психологу.

6. Будьте готовы к психологической травме

Сильный эмоциональный шок, вызванный новостью об измене, может привести к возникновению симптомов посттравматического стрессового расстройства. Вы можете ощутить повышенную тревожность и гиперчувствительность к любой приближающейся опасности, а также страдать от панических атак.

Впоследствии вас могут преследовать воспоминания о том, как вы узнали о неверности партнера, или визуальные образы его измены. Попробуйте использовать такие техники успокоения, как глубокое дыхание в течение минуты или описание того, что вас окружает, вслух. Если вас беспокоят бессонница и панические атаки, непременно обратитесь к специалисту.

7. Поставьте новые общие цели

Самой объединяющей силой после измены может стать новая общая цель. Это повысит вашу уверенность в себе и в будущем, но важно помнить, что нельзя соперничать с партнером. Вы можете вместе копить на новый дом или на отпуск. Попытайтесь каждую неделю пробовать что-то новое – смотреть сериал, ходить в кафе или изучать непривычные маршруты для прогулок. Это повысит уровень дофамина в крови и поможет вам ощутить себя счастливее.

8. Ведите дневник, чтобы проговаривать свои чувства

Восстановление после депрессии занимает много времени. Это неравномерный процесс: иногда вам кажется, что все осталось позади, а на следующий день вас снова накрывает волна безысходности. Начните вести дневник, описывайте в нем свои чувства и эмоции, а также попытки ставить цели и идти вперед. Процесс улучшит ваше настроение, а перечитывание записей поможет осознать прогресс в отношениях.