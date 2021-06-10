Причины, по которым мужчина не спешит заняться сексом

Они целовались, но не очень страстно. Держались за руки, но потом разъехались по домам. Женщина намекала, что готова на большее, но мужчина сделал вид, что не понял. Почему?

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Издание Daily Mail подготовило список из семи причин, по которым мужчина может не спешить заняться сексом или даже отказываться это делать — и ничего не объяснять.

Он пытается быть современным. Движение против харассмента #MeToo, идея активного согласия на секс, нежелание давить на женщину останавливает его. Об этом можно поговорить.

Он не торопится, потому что вы ему нравитесь. Этот человек рассчитывает на длительные отношения — а значит, с сексом еще успеется. Здесь можно расслабиться — когда вы наконец доберетесь до постели, он будет заботлив и уважителен.

Он выбирает подходящий момент. Упертые романтики могут планировать первую ночь долго и с учетом всех тонкостей. Если вы такая же, можно расслабиться. Если ожидание затянулось, пора поговорить.

Он переживает стресс. Здоровье, работа, семья могут тревожить его, и тут не до секса — он нуждается в вашей поддержке.

Его тревожит ваш первый раз. Возможно, он не чувствует уверенности в своем либидо и теле. В этом случае не стоит быстро переходить к проникающему сексу — ласки и комплименты расслабят и настроят на нужное настроение и его, и вас.

Таков его темперамент. И если он не совпадает с вашим — сексуальная жизнь может быть проблемной.