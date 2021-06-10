Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Мужчина стал женщиной и решил сыграть новую свадьбу с женой

Lenta.ru
7 часов назад
Британец стал женщиной после операции по смене пола и решил снова сыграть свадьбу с женой. Своей историей супруги поделились с Daily Mail.
Мужчина стал женщиной и решил сыграть новую свадьбу
Фото: Lenta.ruLenta.ru
33-летний Джейк (Jake) и 30-летняя Дже Харви (Jae Harvey) поженились в 2018 году. Во время медового месяца мужчина признался супруге, что мечтает о смене пола. Он рассказал, что с 11 лет ощущал себя женщиной, но подавлял в себе эти чувства. Дже поддержала мужа и сказала, что гордится им.
Мужчина потратил 45 тысяч фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей) на операции по смене пола, увеличению груди и пластики лица. Имя Джейк он сменил на Рэйна (Rayna).
Пара планирует сыграть новую свадьбу, чтобы обретшая истинную индивидуальность Рэйна могла принять участие в церемонии в качестве женщины. Для торжества супруги выбрали черные платья, а оформление мероприятия будет выполнено в черно-белых тонах с белыми, розовыми и красными розами.
Рэйна рассказала, что после того, как вышла в свет в новом образе, получила огромную поддержку от друзей и родных, включая 93-летнюю бабушку, которая теперь занята подбором праздничных открыток для уже внучки.
Ранее сообщалось, что два брата-близнеца из Бразилии одновременно сделали операцию по смене пола. 19-летние Майла Фиби де Резенде (Mayla Phoebe de Rezende) и София Альбукерк (Sofia Albuquerck) утверждают, что с рождения не идентифицировали себя как мальчики.
Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители