Куда из отношений уходит страсть и как ее вернуть

На старте отношений в животе порхают бабочки, а объект страсти — самый желанный человек в мире. Кажется, что так будет всегда и эндорфиновый шквал будет обуревать вас при каждом взгляде на партнера. Но жизнь — это не сказка, и однажды партнеры обнаруживают, что интерес поубавился. Для многих это становится настоящей трагедией и даже «началом конца». Рассказываем, почему снижение накала страстей — это на самом деле не страшно и как можно исправить ситуацию.

Почему гаснет огонь?

Люди встречаются, влюбляются, начинают жить вместе. Делят быт, финансы, заводят детей и совместно нажитое имущество. Простыми словами этот процесс называется «бытовухой», и именно его винят в уничтожении какой-либо романтической составляющей. Но если взглянуть на эту ситуацию с научной точки зрения, то можно увидеть, что не всегда страсть убегает, испуганная графиком мытья посуды и прогулок с собакой.

Сексолог Эмили Нагоски, автор «Как хочет женщина» , в своей книге о сексуальном благополучии пишет о нескольких причинах, по которым партнеры теряют интерес к сексу . На примере историй собирательных персонажей она показывает, что привело к ситуации угасания и как с этим справиться, если у партнеров есть желание вернуть страсть в отношения. Основные причины, по мнению Нагоски, это:

Соотношение сексуальных темпераментов партнеров

Нагоски описывает сексуальный темперамент как соотношение «газа» и «тормоза», где первое — это желание и готовность заниматься сексом, а второе — сдерживающие факторы (от стресса до культурных установок о том, что прилично, а что нет). У всех людей сексуальные темпераменты разные, и со временем это различие становится все более заметным.

Смена контекста

«Контекст» в интерпретации Эмили Нагоски — понятие практически бескрайнее. Это и сочетание внешних обстоятельств (где вы находитесь, кто рядом с вами, что на вас надето, какая погода), и ваши внутренние ощущения. В разных обстоятельствах одно и то же действие партнер может считать возбуждающим, или совершенно не проявить к нему интереса, или даже повести себя агрессивно.

К изменению контекста можно отнести все что угодно: начало сложного периода на работе, появление маленького ребенка, который требует 100% внимания, или конфликт между самими партнерами.

Эксперт журнала Lifehacker и Psychologies, психолог, психоаналитический психотерапевт, сексотерапевт Кристина Костикова называет еще 3 причины:

Иллюзия, когда партнеры начинают воспринимать друг друга как открытую книгу. И здесь дело именно в восприятии, которое формируется из-за внутреннего страха. Мы очень любим упрощать все, чтобы обезопасить себя. Ведь новое — это всегда тревожно (и в то же время страстно и интересно, если рассматривать зарождение отношений). На самом деле, каждый живой человек — это безграничная вселенная со своими процессами, изменениями, желаниями, целями. Каждый день меняемся и мы, и наш партнер. Стоит только разрешить себе это видеть и убрать излишнюю уверенность в том, что я полностью знаю, каков мой партнер, что мне про него «все понятно».

Потребности партнеров в паре перестают закрываться. Условно, то, на чем эта пара изначально была построена, трансформируется, а партнеры к этому не готовы. Например, если для человека важно личностное развитие, рост, исследование этого мира, то в случае, когда его партнер перестанет развиваться, изучать что-то новое (по разным причинам: возможно, фокус переместится на ребенка, а может быть изначально этот человек транслировал себя тем, кем он не является, чтобы понравиться), спустя время интерес в паре может угаснуть. Либо, если фундамент этой пары в большей степени секс или внешние параметры, материальное положение, при изменении этой составляющей, при ее снижении пара также может терять близость и чувства.

Неготовность принимать трансформацию отношений и ожидание, что каждый день должен быть таким же страстным, как в первый месяц знакомства. Конечно же, это заблуждение, толкающее незрелых людей на измену в поисках тех самых ярких переживаний. Отношения меняются со временем, в них появляется больше глубины, безопасности, а значит, страсть и чувства становятся более равномерными. И это ответственность каждой пары — не ожидать, что страсть сама появится между ними, как в начале, а взять за это ответственность и начать способствовать ее появлению. Уделять друг другу внимание, трепетно относиться к желаниям партнера, изучать, что вызывает яркие чувства в каждом из вас, а после привносить это в отношения.

По мнению Кристины Костиковой, угасание страсти в паре — вопрос не пола или гендера, а исключительно эмоциональной зрелости каждого из партнеров. Поведение человека в ситуации, когда страсть уже не пылает, как прежде, будет продиктовано его собственными ценностями, установками, а также стереотипами и сравнениями, которые могут существовать вокруг него.

Как вернуть страсть?

Этим вопросом задаются многие, когда им не хватает огня. Многие решают тряхнуть стариной и воспроизводят свои первые свидания, порой даже успешно. В своей книге Эмили Нагоски предлагает, прежде чем снимать отели, в которые пары ездили на свой медовый месяц, поговорить . В первую очередь партнерам предстоит выяснить, в связи с чем в их отношениях стало меньше близости, — это требует заново оценить контекст.

Для многих людей секс не является основной потребностью и легко сдвигается на задний план более насущными ощущениями : голодом, усталостью, страхом, стрессом. В такой ситуации отношения воспринимаются как безопасное пространство, в котором можно остановиться, выдохнуть и прекратить на время режим выживания. Но если этот стресс продолжается и в доме, то секс, который воспринимался как награда за выживание вовне, постепенно утратит свою привлекательность.

«Кому-то важно будет принять трансформации в паре, снять свои ожидания и с интересом взглянуть на свои отношения. Кому-то — вспомнить, а что изначально привлекло в партнере: со временем кто-то забывает, перестает ценить это и начинает воспринимать друг друга как данность, которая никуда не денется. Для кого-то важно будет обсудить накопившиеся обиды и научиться открыто делиться своими чувствами, желаниями и недовольствами. Кому-то важно будет эмоционально вырасти и снять с партнера ответственность за закрытие собственных детских травм — тогда партнер начнет восприниматься не как родитель, а как равный, к кому возможна страсть. Кому-то совместно с партнером придется начать уделять время их отношениям и страсти, подкреплять ее, поддерживать климат в паре, снова ухаживать друг за другом, не ожидая, что страсть сама должна свалиться на пару», — комментирует Кристина Костикова.

Для каждого человека маршрут будет индивидуальным, главное — проявить достаточно терпения и не принимать поспешных решений, в том числе не считать, что отношения обречены, если сексуальная жизнь в них сбавила темп.

Чего не нужно делать — по умолчанию диагностировать у себя или партнера половую дисфункцию, а также проявлять агрессию, принуждать партнера к сексу или заниматься сексом против своей воли.

На сегодняшний день существует множество «готовых решений» для пар, которые сталкиваются с проблемой снижающегося влечения: от эротических игр до психологических тренингов. Во многих этих продуктах можно найти отсылки к двум популярным стратегиям для усиления влечения в моногамных парах. Эти стратегии названы в честь своих создателей Эстер Перель и Джона Готтмана.

Стратегия Перель — дистанцирование

Она подходит людям, которые считают, что уже все друг о друге знают. Эстер Перель в своей книге «Размножение в неволе» считает, что проблема многолетних отношений, из которых уходит страсть, связана с тем, что человек стремится к безопасности и стабильности — это любовь и поддерживающие партнерские отношения. Но в то же время человек стремится и к новому чувственному опыту — это страсть и влечение. Чтобы сохранить в своих отношениях обе эти составляющие, каждому партнеру нужно сохранять свою независимость и личное пространство , находить время для своих интересов и не сращиваться с партнером в единый организм. Таким образом, дистанцируясь, показывая независимость от партнера, вы создаете атмосферу азарта и нестабильности, которая подходит для высечения искр.

Стратегия Готтмана — сближение

По мнению Джона Готтмана, страсть уходит из пар ввиду недостаточной близости и доверия. В связи с этим автор предлагает основывать эротическую составляющую на дружеских, поддерживающих отношениях, в которые оба партнера вносят свой вклад и индивидуальность. В этой концепции происходит постоянный поиск компромиссов, совместный досуг, узнавание партнера даже спустя много лет совместной жизни.