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Кристина Асмус подтвердила роман с Сергеем Гилевым

Popcake.tvиещё 4
1 час назад
Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что Кристина Асмус встречается со звездой сериала «Чики» Сергеем Гилевым. Сейчас пара сделала официальное заявление по этому поводу. Оказывается, Кристина и Сергей снимаются в одном проекте. Они играют влюблённую пару, вот и весь секрет. На самом деле у Кристины и Сергея нет отношений. Напомним, Кристина Асмус только в прошлом году рассталась со своим супругом Гариком Харламовым. Пара была вместе восемь лет и воспитывает общую дочь Настю. О причине разрывала супругов неизвестно до сих пор. Были версии, что именно Кристина была инициатором разрыва с Гариком, а он делал все, чтобы сохранить отношения. Однако теперь есть информация, что Гарик и Кристина расстались из-за того, что Харламов закрутил роман с актрисой Екатериной Ковальчук. На данный момент пара не подтверждала своих отношений, но влюблённые уже успели провести совместный отдых. Они побывали в Сочи и наслаждались компанией друг друга, проводили время в бане и джакузи, выкладывая фото с одной локации.
Гарик Харламов впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Фото: Popcake.tvPopcake.tv
Любовь,Сергей Гилев,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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