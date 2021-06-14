Почему мужчины в России боятся секса, а женщины симулируют оргазм

Все слышали фразу о том, что в СССР секса не было, однако нет его в современной России. Отсутствие секс-просвета рождает множество мифов и вредных стереотипов на эту тему, а это закономерно влияет на качество интимной жизни и состояние здоровья каждого из участников.
Во второй серии подкаста "Активное согласие" мы развенчиваем самые закостенелые и опасные мифы о сексе. Например, что секс нужен только мужчинам, а количество половых партнеров имеет значение. Мы также обсудим порнозависимость, секс в зрелом возрасте и разберем вопросы, связанные с оргазмом. Так уж вышло, что именно стереотипное мышление мешает нам изучать эту сферу жизни и развиваться в ней. А нет обучения – нет и удовольствия.
1.01 – Секс без члена – это ненастоящий секс
7.00 – Секс нужен, чтобы были дети! Секс – только для мужчин!
10.47 – Секс должен быть только после свадьбы или
13.00 – На какой стадии общения можно переходить к сексу
16.24 – Нормально ли мечтать об изнасиловании и сексе с незнакомцем
18.30 – Может ли плохой секс стать причиной для разрыва
20.26 – Любовь живет три года, а изменяют все (или не совсем все)
24.22 – Много половых партнеров – круто или нет?
25.33 – Количество партнеров влияет на величину вагины
26.35 – Телегония: что это такое и с чем ее едят
27.59 – Качество секса зависит от длины члена
29.47 – Женский оргазм – это тайна, которой нет
30.33 – Всегда ли женщина стонет, если получает оргазм
31.20 – Как понять, что женщина получила оргазм
32.28 – Зачем вообще люди издают звуки во время секса
33.49 – Всегда ли мужчина получает оргазм?
36.25 – Можно ли научиться сексу
38.27 – Российские мужчины боятся куни, где искать других мужчин
40.00 – Геи – внутренние враги России, а гомофобы – латентные геи
42.47 – Как решиться на необычную секс-практику и откуда берется зависимость
44.36 – Смотрит порно, значит не любит
46.50 – У бабушки есть секс? А у дедушки?
51.58 – Сексолог – это извращенец, поэтому мы к нему не пойдем
54.58 – Конец отношений – это конец.