Женщина привела в дом любовника и спасла брак

Жительница американского города Портленд, штат Орегон, привела в дом любовника, чтобы укрепить отношения с мужем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: @mesiayah_33 @mesiayah_33

34-летняя Меган Дэвис (Meghan Davis) и 34-летний доставщик грузов Брент (Brent) начали встречаться в 2011 году и поженились в 2016 году. У пары есть двое детей: 11-летний Брэден (Braeden) и семилетний Седар (Cedar).

К началу 2020 года отношения пары потускнели: хотя супруги были счастливы вместе, им казалось, что не хватает искры. Муж и жена какое-то пожили отдельно два месяца и после этого решили обсудить проблемы в браке. Тогда они решили, что третий человек мог бы помочь привнести недостающий элемент в их брак.

Меган поняла, что испытывает романтические чувства к их общему другу, 32-летнему Бо Вудбирну (Beau Woodbyrne), и предложила ему встречаться с ней. Сначала он посмеялся над этой идеей, но после обсуждения троица решила попробовать такой формат отношений.

Меган и Брент заявили, что появление Бо в их браке сделало их отношения ближе, чем когда-либо. Муж и жена условились, что у Брента тоже могут быть отношения с другими людьми, но пока он не воспользовался этой возможностью. Их дети рады, что в доме появился еще один взрослый, с которым можно поиграть.

Полиамория — этический взгляд на жизнь, при котором человек допускает существование романтических отношений с несколькими людьми одновременно с согласия и одобрения всех участников такой связи.