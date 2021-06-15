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«Что с глазами?» Гоген Солнцев впервые за долгое время показал Катю Терешкович

Veasy.ru
58 минут назад
Эпатажный Гоген Солнцев продолжительное время не публиковал совместные фотографии со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович. На фоне этого, многие подписчики следящие за жизнью шоумена стали строить догадки, что в семейной жизни этой пары не все гладко.
«Что с глазами?» Гоген Солнцев впервые за долгое время показал Катю Терешкович
Фото: Veasy.ruVeasy.ru
Ведь уже неоднократно фанаты наблюдали за семейными перипетиями этой необычной пары. Особенно часто эта тема освещалась на телевидении.
Вот спустя долгое время в инстаграме 40-летнего Солнцева появился снимок Гогена с его ненаглядной 66-летней женой Екатериной. На кадре вместе с супругами также запечатлена их близкая подруга. Гоген поделился с фолловерами, что они втроем проводят выходные на даче.
Кадр весьма получился неудачным, особенно для Терешкович. На нем женщина запечатлена не в лучшем образе, так сказать «не с рабочей» стороны. У Екатерины «поплыли» глаза, но при этом она с профессиональным макияжем. Также известно, что женщина неоднократно обращалась за помощью к пластическим хирургам, но на лице все же заметны возрастные изменения.
Подписчики заинтересовались, что произошло с его пожилой женой, а также стали под снимком выдвигать свои версии по этому поводу: «У Катерины глаза что-то разбежались», «Катю закоротило», «Гоген, что у Катюхи с глазом?», «У Катюхи один глаз вышел из чата».
Любовь,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,
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