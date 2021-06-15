«Что с глазами?» Гоген Солнцев впервые за долгое время показал Катю Терешкович

Эпатажный Гоген Солнцев
продолжительное время не публиковал совместные фотографии со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович
. На фоне этого, многие подписчики следящие за жизнью шоумена стали строить догадки, что в семейной жизни этой пары не все гладко.
Ведь уже неоднократно фанаты наблюдали за семейными перипетиями этой необычной пары. Особенно часто эта тема освещалась на телевидении.
Вот спустя долгое время в инстаграме 40-летнего Солнцева появился снимок Гогена с его ненаглядной 66-летней женой Екатериной. На кадре вместе с супругами также запечатлена их близкая подруга. Гоген поделился с фолловерами, что они втроем проводят выходные на даче.
Кадр весьма получился неудачным, особенно для Терешкович. На нем женщина запечатлена не в лучшем образе, так сказать «не с рабочей» стороны. У Екатерины «поплыли» глаза, но при этом она с профессиональным макияжем. Также известно, что женщина неоднократно обращалась за помощью к пластическим хирургам, но на лице все же заметны возрастные изменения.
Подписчики заинтересовались, что произошло с его пожилой женой, а также стали под снимком выдвигать свои версии по этому поводу: «У Катерины глаза что-то разбежались», «Катю закоротило», «Гоген, что у Катюхи с глазом?», «У Катюхи один глаз вышел из чата».