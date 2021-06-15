«Что с глазами?» Гоген Солнцев впервые за долгое время показал Катю Терешкович

Эпатажный Гоген Солнцев продолжительное время не публиковал совместные фотографии со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович . На фоне этого, многие подписчики следящие за жизнью шоумена стали строить догадки, что в семейной жизни этой пары не все гладко.

Ведь уже неоднократно фанаты наблюдали за семейными перипетиями этой необычной пары. Особенно часто эта тема освещалась на телевидении.

Вот спустя долгое время в инстаграме 40-летнего Солнцева появился снимок Гогена с его ненаглядной 66-летней женой Екатериной. На кадре вместе с супругами также запечатлена их близкая подруга. Гоген поделился с фолловерами, что они втроем проводят выходные на даче.

Кадр весьма получился неудачным, особенно для Терешкович. На нем женщина запечатлена не в лучшем образе, так сказать «не с рабочей» стороны. У Екатерины «поплыли» глаза, но при этом она с профессиональным макияжем. Также известно, что женщина неоднократно обращалась за помощью к пластическим хирургам, но на лице все же заметны возрастные изменения.