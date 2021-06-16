Cекс на одну ночь официально больше не в тренде

Секс без обязательств? Нет, спасибо. Пандемия изменила взгляды миллениалов и зумеров на отношения.
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Пока секс-блогеры рассказывают о прелестях свободных отношений, Tinder-свиданий и секса на одну ночь, молодое поколение выбирает старую добрую моногамию.
Канадский сайт знакомств Plenty of Fish опросил 2900 пользователей, чтобы узнать, как за время пандемии изменились их взгляды на секс и близкие отношения. Казалось, многие мечтали в пандемию о свиданиях и романтических приключениях, но нет.
45% опрошенных больше не привлекает секс на одну ночь — им хочется серьезных отношений. Пользователи признались, что после пандемии эмоциональная и интеллектуальная близость ценится куда больше, чем физическая связь.
Тренд на секстинг — еще одно последствие отношений в эпоху коронавируса. Переписываться про секс людям проще, чем им заниматься. Флирт в офлайн-режиме стал даваться еще сложнее.
Пандемия, что ты наделала?
Во время опроса пользователи признавались в зажатости при личных встречах — 40% одиноких людей справлялись с сексуальным напряжением благодаря просмотру сериалов о сексе. Откровенные эротические сцены заменили потребность в интимных связях. А больше четверти опрошенных зависали на порно-сайтах и слушали подкасты о сексе.