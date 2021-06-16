Cекс на одну ночь официально больше не в тренде

Секс без обязательств? Нет, спасибо. Пандемия изменила взгляды миллениалов и зумеров на отношения.

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Пока секс -блогеры рассказывают о прелестях свободных отношений, Tinder-свиданий и секса на одну ночь, молодое поколение выбирает старую добрую моногамию.

Канадский сайт знакомств Plenty of Fish опросил 2900 пользователей, чтобы узнать, как за время пандемии изменились их взгляды на секс и близкие отношения. Казалось, многие мечтали в пандемию о свиданиях и романтических приключениях, но нет.

45% опрошенных больше не привлекает секс на одну ночь — им хочется серьезных отношений. Пользователи признались, что после пандемии эмоциональная и интеллектуальная близость ценится куда больше, чем физическая связь.

Тренд на секстинг — еще одно последствие отношений в эпоху коронавируса. Переписываться про секс людям проще, чем им заниматься. Флирт в офлайн-режиме стал даваться еще сложнее.

Пандемия, что ты наделала?