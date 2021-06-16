Как "подогнать" секс под физиологию и получить оргазм

Многие уверены, что для качественного секса хватает лишь правильного настроя. Однако порой он вмиг улетучивается, если особенности физиологии мешают получать удовольствие от процесса. Подробнее о том, как заниматься любовью без оглядки на данный фактор – в материале "Рамблера".

Избыточный вес

Пара лишних килограммов едва ли могут помешать сексу, но если у партнера есть очевидные проблемы с избыточным весом, это может стать камнем преткновения. В данном случае стоит отдать предпочтение сексу стоя или позе, в которой женщина сидит на столе или другом возвышении, а мужчина стоит.

Разница в росте

Миниатюрных девушек нередко привлекают высокие мужчины. Иногда в таких парах разница в росте достигает 40 сантиметров. В этой ситуации заниматься сексом стоя или в позиции догги-стайл может быть крайне проблематично. Идеальным для партнеров с большой разницей в росте будет секс в позе наездницы или на боку.

Маленький член