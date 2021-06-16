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Лишний вес и разница в росте: как "подогнать" секс под физиологию

Рамблер
9 часов назад
Многие уверены, что для качественного секса хватает лишь правильного настроя. Однако порой он вмиг улетучивается, если особенности физиологии мешают получать удовольствие от процесса. Подробнее о том, как заниматься любовью без оглядки на данный фактор – в материале "Рамблера".
Как "подогнать" секс под физиологию и получить оргазм
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Избыточный вес

Пара лишних килограммов едва ли могут помешать сексу, но если у партнера есть очевидные проблемы с избыточным весом, это может стать камнем преткновения. В данном случае стоит отдать предпочтение сексу стоя или позе, в которой женщина сидит на столе или другом возвышении, а мужчина стоит.

Разница в росте

Миниатюрных девушек нередко привлекают высокие мужчины. Иногда в таких парах разница в росте достигает 40 сантиметров. В этой ситуации заниматься сексом стоя или в позиции догги-стайл может быть крайне проблематично. Идеальным для партнеров с большой разницей в росте будет секс в позе наездницы или на боку.

Маленький член

Эта особенность физиологии может стать крупным поводом для комплексов у мужчины и для разочарования у женщины. Однако размер и вправду может быть не столь важен, если партнеры занимаются сексом в "правильных" позах. Например, когда мужчина находится сзади. Другой вариант – подложить под крестец девушки подушку. В обеих позах будет обеспечено глубокое проникновение, за счет чего недостаток сантиметров ощущаться не будет.
Любовь,
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