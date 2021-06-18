Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Психолог объяснил, чем хорош секс с болельщиками

Вечерняя Москва
6 часов назад
Футбольные болельщики отличаются страстным темпераментом, но совсем не думают о желаниях женщины в постели. Поэтому, если девушка хочет еще и внимания со стороны избранника, такой любовник ей не подойдет. Об этом в беседе с «ВМ» рассказал психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников.
Психолог объяснил, чем хорош секс с болельщиками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
— Если женщина хочет мужчину, который возьмет ее любым способом и без учета ее интересов, то да, футбольный фанат — это ее типаж. А если она хочет получить какое-то удовольствие, чтобы прислушались к ее интересам, тогда надо искать более эмпатичного мужчину. Поэтому если девушке нужен грубый животный секс, то да. Если же нужны еще какие-то изыски, чтобы сказали, что она самая красивая женщина, то это сложнее. Чем больше тестостерона у мужчины, тем хуже работает язык. Во всем нужна золотая середина, — пояснил собеседник «ВМ».
По мнению психолога-сексолога, у футбольных болельщиков часто преобладают мускулинные качества. А для баланса нужно 20–30 процентов женственных черт у мужчины, заключил специалист.
Любовь,Красивый секс,Красивые девушки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители