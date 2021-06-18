Психолог объяснил, чем хорош секс с болельщиками

Футбольные болельщики отличаются страстным темпераментом, но совсем не думают о желаниях женщины в постели. Поэтому, если девушка хочет еще и внимания со стороны избранника, такой любовник ей не подойдет. Об этом в беседе с «ВМ» рассказал психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников.