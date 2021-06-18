Психолог объяснил, чем хорош секс с болельщиками

— Если женщина хочет мужчину, который возьмет ее любым способом и без учета ее интересов, то да, футбольный фанат — это ее типаж. А если она хочет получить какое-то удовольствие, чтобы прислушались к ее интересам, тогда надо искать более эмпатичного мужчину. Поэтому если девушке нужен грубый животный секс, то да. Если же нужны еще какие-то изыски, чтобы сказали, что она самая красивая женщина, то это сложнее. Чем больше тестостерона у мужчины, тем хуже работает язык. Во всем нужна золотая середина, — пояснил собеседник «ВМ».