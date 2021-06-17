Сексолог оценила последствия легализации в России порно

Предложение легализовать доступ к порнографии в России не уменьшит в стране число извращенцев. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказала психолог, сексолог Александра Миллер.

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По её мнению, доступ к порно через госуслуги приведёт к увеличению числа подростков, которые найдут способ зайти на разрешённые сайты. В результате подобное изучение порноиндустрии станет первым негативным сексуальным опытом.

"Когда они поймут, что в реальности всё не так, для подростковой психики это большой урон", — считает Миллер.

Эксперт также считает, что просмотр подобных видео даже в предлагаемом варианте разделения может привести к неврозам и снижению самооценки у взрослых людей, у которых ожидания не совпадут с реальностью.

Кроме этого, при просмотре порно человек будет уходить в свои бредовые фантазии, у него также могут усилиться психические отклонения

Не думаю, что на разрешённых порталах будут размещать исключительно красивый секс в качестве пособия. Но даже такое видео отдаляет людей от реальности, что создаёт проблемы, — пояснила Миллер.