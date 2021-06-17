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ВОЗ призвала ввести запрет на алкоголь для женщин детородного возраста

Газета.Ruиещё 9
17 июня 2021
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести запрет на употребление алкоголя среди женщин детородного возраста. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы. "Необходимо повышать осведомленность лиц, принимающих решения, и широкой общественности о рисках и вреде, связанных с употреблением алкоголя. Должное внимание следует уделить предотвращению приобщения к алкоголю детей и подростков, предотвращению употребления алкоголя беременными женщинами и женщинами детородного возраста", - говорится в документе. Эта часть плана ВОЗ вызвала широкую критику общественности и обвинения в сексизме. Согласно оценке ВОЗ, расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, страдают 5,1% взрослого населения - 283 млн человек в возрасте 15 лет и старше, в том числе 46 млн женщин. При этом от самой тяжелой формы подобных расстройств - алкогольной зависимости - страдают 2,6% взрослого населения Земли или 144 млн человек. В организации подчеркнули, что употребление алкоголя может приводить к негативным последствиям в том числе и для тех, кто не пьет. Одним из самых негативных форм воздействия алкоголя в ВОЗ назвали развитие нарушений алкогольного спектра у плода. Кроме того, в организации предложили уделить должное внимание защите людей от давления, связанного с употреблением алкоголя, особенно там, где фиксируется высокий уровень его потребления. В России ранее выдвигались предложения запретить магазинам продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми, а также ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание за покупку алкоголя детям.
ВОЗ призвала ввести запрет на алкоголь для женщин детородного возраста
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Любовь,ВОЗ,
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